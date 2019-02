El inicio de las obras del Salón de Reinos del Prado, en el aire tras el rechazo a los Presupuestos de Sánchez

Publicado 13/02/2019 14:27:20 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La devolución del Pleno del Congreso del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019 supondrá que el inicio de las obras del Salón de Reinos proyectadas por el Museo del Prado para este año queden en el aire, ya que incluían una partida concreta para ello.

Con el proyecto de Presupuestos para 2019, el Prado pasaba de tener 49,7 millones de euros a 59,1 millones de euros (un 19% más), casi diez millones de euros más dirigidos fundamentalmente a la puesta en marcha de las actividades incluidas en el Programa Conmemorativo del Bicentenario del Museo y las obras en el campus del Museo del Prado (Salón de Reinos y Edificio Villanueva, principalmente).

El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, afirmó la semana pasada en un desayuno informativo organizado por Europa Press que el museo podrá empezar las obras de rehabilitación aún sin aprobarse el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019.

"El Prado tiene ahorros y eso permitiría iniciar las obras (este año). La primera fase de las obras es una obra lenta y delicada, que es sacar a la luz todas las pinturas. La obra 'gorda' de presupuestos es el año que viene y ahora se podrían iniciar esos trabajos más de restauradores, de quitar capa de pintura y de cal", aseveraba Guirao.

No obstante, a lo largo del año pasado, desde el Museo del Prado se recordó en varias ocasiones que, sin la aprobación de una partida presupuestaria específica en los PGE, no se podrían comenzar las obras del Salón de Reinos. Para Guirao, esto sí sería posible se apruebe o no esa partida, aunque con más dificultades.

"Haya presupuestos o no, la partida grandes de las obras tiene que ser en el año 2020 obligatoriamente. Si no hay presupuestos, podríamos empezar las obras, pero se iniciarían contratando con diez millones menos de euros, que no es tema baladí", añadía en el desayuno informativo.

Por otro lado, en el sector cultural tampoco tendrá repercusión la bajada de IVA proyectada en el proyecto de PGE para las descargas y suscripciones digitales de libros, periódicos o revistas (del 21% al 4%).