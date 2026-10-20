El Instituto Cervantes de Pekín celebra sus 20 años con un simposio sobre el español en China del 23 al 25 de octubre

Archivo - Dragones chinos en el acto de inauguración del Instituto Cervantes de Shanghái, a 10 de septiembre de 2024, en Shanghái (China). - Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Cervantes de Pekín conmemorará del 23 al 25 de octubre el vigésimo aniversario de su fundación con el simposio internacional 'El español en China: evolución y dinámicas', en el que se hará balance de la evolución de la lengua en el país asiático durante las dos últimas décadas. La celebración incluye también una exposición, la presentación del anuario 'El español en el mundo 2026' y un homenaje a los primeros hispanistas y profesores extranjeros en China.

Las actividades comenzarán este viernes, 23 de octubre, con la apertura de la exposición 'Verdades y mentiras. El poder de la ficción', organizada por el Instituto Cervantes y Prodigioso Volcán. Ese mismo día se celebrará un panel de debate en el que participarán Jordi Gracia, la comisaria de la muestra y cofundadora de Prodigioso Volcán, María Moya, Lorena Cantó, Dong Bingfeng y los artistas Xu Bing y Zhang Peili, con la directora de Cultura del Cervantes, Raquel Caleya, como moderadora.

Según el Cervantes, la exposición repasa la historia del engaño informativo, la manipulación de los discursos públicos y los mecanismos de construcción de la verdad, desde la Antigüedad hasta la era digital, mediante documentos históricos, materiales audiovisuales, objetos, juegos y recursos interactivos. La muestra incluye 'El libro del cielo', de Xu Bing, y 'Agua', de Zhang Peili.

El simposio se inaugurará el sábado 24 a las 10.00 horas locales (4.00 en España) con intervenciones del director del Cervantes, Luis García Montero; la embajadora de España en China, Marta Betanzos Roig; y el presidente del Subcomité de Español de la Comisión de Orientación para la Enseñanza de las Especialidades de Lenguas y Literaturas Extranjeras del Ministerio de Educación chino, Chang Fuliang.

Especialistas de universidades e instituciones de China, España e Hispanoamérica analizarán los avances en la enseñanza del español, su presencia creciente en el sistema educativo chino y los retos derivados de los cambios tecnológicos y sociales.

Según el Cervantes, las sesiones se organizarán en cinco ejes: metodologías de enseñanza, manuales y materiales didácticos, tradición educativa china y particularidades del alumnado sinohablante, nuevas tecnologías e inteligencia artificial aplicadas a la enseñanza y evolución del hispanismo y de la traducción literaria. Entre los participantes figuran la escritora y académica de la RAE Carme Riera y el exdirector de la RAE Darío Villanueva.

Ese mismo sábado, a las 16.00 horas locales (10.00 en España), se presentará una nueva edición del anuario 'El español en el mundo 2026', que incorpora una sección monográfica sobre la enseñanza y los estudios de español en China y una adenda en chino con la traducción de los artículos sobre el país y los principales datos demográficos globales del idioma.

Antes, a las 14.00 horas locales (8.00 en España), está prevista una rueda de prensa con García Montero; el director Académico del Cervantes, Álvaro García Santa-Cecilia; el director del Observatorio Global del Español, Francisco Moreno Fernández; y Yang Ming, vicedecano de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái (SISU). Después tendrá lugar el coloquio 'El español en China', con la directora del Cervantes de Pekín, Inmaculada González Puy, y el hispanista Lu Jingsheng.

El Cervantes ha señalado que el encuentro supone "un reconocimiento a la labor de los primeros hispanistas chinos y de los profesores extranjeros". Se recordará la trayectoria de Dong Yansheng, Zhao Zhenjiang, Liu Yongxin y Cen Zhulan, así como la de docentes extranjeros como la chilena Delia Baraona Lagos y los españoles María Lecea y Ataúlfo Melendo, llegados a Pekín en 1955 desde el exilio republicano. También se citará a Alfonso Graíño, Quintina Calvo y José 'Pepe' Castedo.