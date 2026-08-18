El Instituto de las Mujeres y Wikiesfera impulsan la presencia de ilustradoras y artistas del cómic en Wikipedia

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, interviene durante la entrega de premios del ‘Concurso literario y artístico 8M’, en la delegación del Gobierno de Valladolid, a 14 de junio de 2024, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres y Wikiesfera han impulsado la memoria cultural feminista a través del proyecto 'Visibilizando a ilustradoras y artistas del cómic en Wikipedia'.

De hecho, desde que la campaña empezó el pasado mes de julio, ya se han editado 177 artículos y se han creado otros 26.

Se trata de una campaña en la que pueden participar, hasta el próximo 30 de agosto, las personas que ya editan dentro de la comunidad de Wikipedia y que pueden crear, traducir o mejorar artículos de ilustradoras y artistas del cómic.

"El objetivo es ampliar los contenidos que Wikipedia ofrece sobre ilustradoras y artistas del cómic de todas las épocas y tradiciones: desde las pioneras del cómic español y europeo hasta las autoras del manga y la historieta anglosajona, visibilizando y reconociendo sus trayectorias y obras", ha explicado el Ministerio de Igualdad en un comunicado.

Así, a partir de septiembre dará comienzo un ciclo de sesiones divulgativas mensuales para abordar las épocas del cómic desde el punto de vista de su contexto histórico, los retos culturales y políticos y el papel de las autoras destacadas de cada periodo.

También está prevista la realización de cuatro sesiones presenciales de formación práctica, especialmente dirigidas a mujeres jóvenes interesadas en el cómic, la ilustración o el activismo digital.

Concretamente, cada sesión combinará una parte teórica sobre el funcionamiento de Wikipedia, la relevancia de las fuentes y los criterios de verificabilidad, con una parte práctica de edición acompañada.