José María Pou afirma que "ningún" político se parece a Cicerón, pero defiende a Illa: "Es ejemplo de político sensato"

El actor, que estrena 'Viejo amigo Cicerón' en el Teatro La Latina, sobre las nuevas restricciones: "Madrid parecía jauja"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actor José María Pou, quien protagoniza la obra 'Viejo amigo Cicerón', ha asegurado que "ningún" político español se parece al filósofo y orador romano, pero ha defendido la gestión de Salvador Illa al frente del Ministerio de Sanidad durante la pandemia.

"Se ha encontrado con el marrón más grande que se podría haber encontrado nunca ningún político. Es un ejemplo de eso que se llama un político sensato, serio y preocupado", ha señalado Pou en una entrevista a Europa Press.

Aunque ha reconocido que ha habido "muchos fallos" en su departamento, el intérprete ha afirmado que "no son achacables" a la "buena voluntad" de Illa, que ha dejado su cargo al frente del Ministerio de Sanidad para ser candidato del PSC en las elecciones catalanas.

"A mí me ha dado siempre la impresión de ser un hombre muy respetable. Creo que podría ser un excelente presidente de la Generalitat", ha sentenciado Pou, destacando que no le parece mal que Illa abandone Sanidad para presentarse a las elecciones catalanas.

El actor ha subrayado que no encuentra "ni un sólo político que tenga un poco el don de la elocuencia" ni que "sea maestro de la oratoria" como Cicerón, al que ha definido como un "gran orador" que llenaba estadios con sus discursos "como hoy los cantantes de rap".

En este punto, ha criticado que la mayoría de los políticos "no saben ni hablar y se dedican a repetir lo que les da el partido" y ha respondido que "ojalá con mayúsculas y con muchas admiraciones" algún político actual se pareciera a Cicerón. "Si lo hay no lo conozco, sería un hecho histórico, un Premio Nobel", ha precisado.

ELECCIONES CATALANAS: "HAY QUE CUMPLIR LA LEGALIDAD"

En referencia a que no se atrasen las elecciones en Cataluña, previstas para el próximo 14 de febrero, debido al coronavirus, el actor ha resaltado que "hay que cumplir la legalidad" y se ha mostrado partidario de que "las elecciones se hagan en el día que fueron convocadas y anunciadas".

"Me parece que deben seguir haciéndose ese 14 de febrero, no hay impedimentos graves que impidan a la gente votar. El hecho de retrasarlas por más o menos conveniencia me parece pequeñas triquiñuelas", ha apostillado.

RESTRICCIONES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Sobre las nuevas restricciones que han entrado en vigor desde este lunes en la Comunidad de Madrid, que ha adelantado el toque de queda a las 22.00 horas para frenar la tercera ola del Covid-19, Pou ha indicado que en la capital española están "muy mal acostumbrados" ya que en otras comunidades autónomas esas medidas ya estaban implantadas.

"Madrid parecía jauja, ha estado todo abierto, con restaurantes y toque de queda a las 00.00 horas. En Madrid se ha podido hacer vida normal, cosa que no he visto hacer en ninguna otra comunidad autónoma", ha comentado el actor, que estrena el próximo 4 de febrero 'Viejo amigo Cicerón' en el madrileño Teatro de La Latina.

No obstante, ha resaltado que, como esta enfermedad es "tan rara", en Madrid, con un protocolo "más benévolo", tampoco ha habido "tanta diferencia" en las cifras del coronavirus respecto a otras regiones. "Soy incapaz de decir si es mejor un sistema tan controlador como en Cataluña", ha dicho.

Al actor, estas nuevas restricciones en Madrid no le "pillarán por sorpresa", ya que en Barcelona llevan casi tres meses con el toque de queda a las 22 horas y los teatros "funcionando y muy bien de público". "Están acudiendo a los teatros y no pasa nada. He tenido que hacer la función a las 18 horas y no pasaba nada", ha concretado.

"Por la tarde y por la noche una ciudad sin bares ni restaurantes un poco una ciudad muerta, pero aún así la gente sale y acude al teatro. Espero que en Madrid ocurra lo mismo", ha deseado.

ESTRENO DE 'VIEJO AMIGO CICERÓN' EN EL TEATRO LA LATINA

Desde el 4 de febrero, 'Viejo amigo Cicerón, un texto de Ernesto Caballero dirigido por Mario Gas, estará en el Teatro La Latina de martes a viernes a las 20.00 horas, sábados a las 18.00 horas y 20.30 horas; y domingos a las 19.00 horas.

La obra presenta la relevancia histórica y las contradicciones íntimas del orador Cicerón, defensor de los valores democráticos, en contra, hasta el momento de su muerte, de políticos corruptos y con vocación dictatorial.

Sin embargo, el espectáculo comienza en la época actual, en una biblioteca en la que dos jóvenes investigan la figura del orador romano, cuando la aparición de un tercer personaje les invitará a trasladarse a la Roma republicana para reflexionar sobre ética, moral, justicia y convivencia, retratando a un intelectual que analizó diferentes dimensiones de la vida política desde la razón y el sentido común.

"No se trata de un texto clásico, no es un texto propio de Cicerón, es un texto contemporáneo, una función que transcurre hoy en día y en la que el público va viajando antes del año 40 a.C., volviendo continuamente al presente", ha explicado a Europa Press Pou.

Para el intérprete, el "juego" de la función es que no se sabe si se habla de los políticos de la antigua Roma o se está hablando de la actual democracia. En su opinión, Cicerón es lo que hoy se podría llamar "un político de vocación" que, una vez dentro de la política, se encontró con un Julio César "queriendo saltarse las leyes a la tolera".