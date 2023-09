Laia Abril, Premio Nacional de Fotografía

MADRID, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Laia Abril ha sido galardonada con el Premio Nacional de Fotografía, correspondiente al año 2023, a propuesta del jurado reunido. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha otorgado el premio "en reconocimiento a un trabajo de investigación artística con amplia trayectoria internacional". "La obra de Laia Abril recaba información y documentación en distintos puntos del planeta, concentrándose en temáticas que siguen siendo vigentes y que estructuran social y políticamente la discriminación, sobre todo de las mujeres, así como el sufrimiento individual y colectivo que relega a ciertas personas, como masa anónima, al margen de la sociedad", señala el fallo.

Laia Abril (Barcelona, 1986) es una artista multidisciplinar que trabaja con fotografía, texto, vídeo y sonido. Tras graduarse en Periodismo, trabajó durante cinco años en la residencia de artistas de Fábrica, en Italia, como editora creativa y fotógrafa de COLORS Magazine.

Su trabajo, estructurado en trilogías temáticas, aborda cuestiones relacionadas con la sexualidad, el cuerpo, la psicología y los derechos de las mujeres con el objetivo de romper tabúes sociales sobre lo diferente y favorecer la empatía.

Algunas de sus series más conocidas son 'On Sexuality', 'On Eating Disorders' o 'A History of Misogyny'. Ha publicado varios libros como 'Thinspiration' (autopublicado, 2012), 'Tediousphilia' (Musée de l'Elysée, 2014) y 'The Epilogue' (Dewi Lewis, 2014), este último reconocido en los premios Paris Photo-Aperture First Book Award, Kassel PhotoBook Festival y PHotoEspaña Best Book Award.

Su obra ha sido exhibida en distintas exposiciones internacionales y forma parte de colecciones privadas y públicas como las del Musée de l'Elysée y el Fotomuseum Winterthur, el Fondo Regional de Arte Contemporáneo de Francia (FRAC) o el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC).