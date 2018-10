Lluís Pasqual, sobre su dimisión en el Teatre Lliure: "No sé si el independentismo tiene que ver en este vodevil"

Actualizado 11/10/2018 16:17:06 CET

Lluís Pasqual ha señalado que no sabe si el independentismo ha influido en su dimisión como director del Teatro Lliure, pero ha asegurado que medios como TV3 o el periódico Ara "fueron los primeros" que se apuntaron, "sin comprobar la autenticidad de las fuentes", a las denuncias que tenía por parte de un "falso colectivo de feministas".

"No lo he dicho nunca porque no lo sé. No sé si el independentismo tiene o no tiene su papel en este vodevil que me ha ocurrido", ha apuntado este jueves al ser preguntado, durante la presentación de la obra 'Romancero gitano' en el Teatro de La Abadía, si su dimisión tiene que ver con motivos políticos.

La dimisión de Pasqual llegó después de que el colectivo Dones i Cultura le reclamara el 11 de julio que abandonara el cargo de director a raíz de la crítica que lanzó la actriz Andrea Ros acusándole de "abuso de poder", tiranía y falta de respeto.

"A esas declaraciones de esa actriz se unió un falso colectivo de feministas que complicó la historia. Me parece grave que un medio de comunicación serio publique algo sin comprobar la autenticidad de las fuentes", ha comentado en referencia a TV3 y el diario Ara.

Para el director, esas declaraciones son una "calumnia" que "contaminó en un clima tenso" que se está viviendo en Cataluña. "Hay suficientes testigos para explicar que era una calumnia, que contaminó a una parte del personal del teatro. Yo necesito la complicidad de la gente que trabaja conmigo, si no tengo esa complicidad no me vale la pena ir al ensayo", ha explicado.

Además, ha criticado a los políticos por convertirse en "agitadores" para que la gente "saliese a la calle". "Nos han hecho creer que la calle era la fuerza, no me parece que sea justo. Eso se puede hacer una vez, pero no constantemente porque es secuestrar a la gente en la calle y produce una tensión", ha precisado.

"No me gusta trabajar con tensión, necesito trabajar con la alegría que puedo ese día. Intento hacer crecer a los actores con esa alegría. No puedo trabajar pendiente de que alguien me esté mirando si aumento medio decibelio", ha indicado Pasqual, al tiempo que ha incidido en que las salas de ensayos "tienen una regla, que no hay reglas" y que si uno no es querido "es mejor irse".

Durante su intervención, la actriz Nuria Espert, que protagoniza 'Romancero gitano', ha defendido a Pasqual. "Estuve absolutamente en todos los ensayos. Eso que dice esa muchacha que pasó no pasó en los ensayos. Eso fue una mentira", ha sentenciado.

En la misma línea, la actriz ha asegurado que, por parte de Pasqual, "no hubo una voz más alta que otra para ninguno de los actores". "Pasqual le dio una indicación y ella le dijo 'vale', y él contestó: 'Dices vale, vale pero no lo haces'", ha señalado Espert, al tiempo que ha indicado que espera que "esto quede aclarado para siempre".

Por último, Pasqual ha descartado la posibilidad de presentarse al concurso público para dirigir el Centro Dramático Nacional. "No creo en los concursos, creo que es una responsabilidad que los políticos se sacan de encima, deberían conocer el mundo de la cultura y arriesgarse a por alguien. Hacer un buen dossier no significa que uno sea un buen hombre de teatro", ha concluido el director.