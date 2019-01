Luis Feito, Premio Nacional de Arte Gráfico 2018: "En el arte no hay que confundir la libertad con el libertinaje"

Publicado 16/01/2019 16:05:16 CET

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El artista Luis Feito ha expresado que en el arte "no todo vale" y que "no hay que confundir la libertad con el libertinaje", según ha indicado a Europa Press en una entrevista.

"No se puede ir por ahí cortando cabezas a la gente porque eres libre de hacer lo que quieres. Si algo molesta a los demás y se ha presentado como algo normal algo que no lo es, es normal que lo hayan quitado", ha indicado el artista preguntado por la libertad en el arte en relación con la retirada de las obras de Santiago Sierra de la Feria Arco el pasado año.

Sin embargo, Feito considera que hoy en día "no hay censura ninguna" pero que "por muy libre que sea un país", lo que "traspasa los límites de la convivencia", hay que pararlo.

"Y no creo que haya censura. A mi no me han censurado nunca. Si quieres ir dando palos en la cabeza a la gente, es normal que te paren, usted ser libre, pero no tiene la libertad", ha añadido.

Feito, considerado precursor de la pintura de vanguardia en España, rechaza este término. "El arte sigue un camino y va avanzando y evolucionando y la gente lo llama la vanguardia pero creo que a lo que llaman vanguardia, no lo es. Estamos en una época de ocurrencias y a ver quien es al que se le ocurre mejor idea para llamar la atención, se hace célebre y gana mucho dinero", asegura.

En este sentido, considera que los jóvenes tienen "el desafío" de evitar esta corriente. El artista fue uno de los fundadores en 1957 del grupo El Paso, junto a Antonio Saura, Manolo Millares y Rafael Canogar, así como los escritores Manuel Conde y José Ayllón, entre otros artistas.

"Éramos un grupo de amigos que luchábamos mucho y lo hacíamos porque estábamos de acuerdo en hacer algo para que las cosas se movieran en este país porque en cuestión de arte contemporáneo estaba bastante atrasado en comparación con el resto del mundo", explica.

Además, considera que cumplieron sus pretensiones, pero no se dieron cuenta "hasta 20 años después", debido a los numerosos "palos" de los críticos de la época.

"Al cabo de años se han dado cuenta de lo que había supuesto y, naturalmente, aquello tiene su sitio en la historia del arte español, porque en ese sentido fue muy importante. Fue abrir puertas y ventanas y decir a la gente: el arte contemporáneo es esto y en España lo hacemos como en cualquier otro sitio o mejor", asegura.

SETENTA AÑOS DE CREACIÓN

El artista Luis Feito ha sido galardonado con el Premio Nacional de Arte Gráfico 2018, según ha anunciado este miércoles 16 de enero la organización del galardón.

"Los premios siempre se reciben muy bien. Es importante y un reconocimiento a mi trabajo durante tantos años y me ha gustado mucho. Los premios no hay que esperarlos nunca pero cuando se reciben es una alegría", ha dicho el artista.

Feito sigue en activo "mientras pueda" pero confiesa que ha tenido que "levantar el pie del acelerador". "A mi edad ya tengo unos límites físicos muy importantes. Tengo que conformarme con lo poco que puedo hacer y eso es muy duro y muy difícil, lo paso muy mal porque no puedo hacer nada de lo que he hecho toda mi vida", ha finalizado.

Nacido en el seno de una familia humilde de carniceros, Feito ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando en 1950. Allí adquirió el dominio de la técnica pictórica y sus primeras exposiciones individuales, ya con obras no figurativas, se celebraron en Madrid en 1954.

Tras completar sus estudios se instaló en París e inició una larga relación contractual con la galería Arnaud. En 1957 participó en la génesis y fundación del grupo El Paso, una aventura que buscaba renovar el arte y el ambiente artístico español y que proporcionó a sus protagonistas una gran proyección internacional. En 1960, Feito participó en la exposición 'New spanish painting and sculpture', en el MOMA de Nueva York y fue reconocido con el premio David Bright en la XXX Bienal de Venecia.

A comienzos de los 60, por un problema de salud, descubrió la meditación oriental y la pintura y caligrafías chinas, que influyeron en su obra. También viajó a Filipinas, Camboya, Japón y otros lugares donde se adentró en la cultura oriental.

Durante esos años, y en la década de los 70, su relación con Monteral se fue haciendo más frecuente e intensa, hasta que en 1981 se trasladó a esa ciudad canadiense donde residió hasta 1983. Desde allí fue a Nueva York, donde vivió siete años, y en 1990 regresó a Madrid.

115 OBRAS

En el año 2002, el Museo Reina Sofía organizó una gran exposición sobre la obra de Feito. La muestra que esta tarde se inaugura en el Palacio de Sástago, en Zaragoza, reúne una selección de sus creaciones a partir de esa fecha e incluye 115 obras colgadas en pared: 70 pinturas realizadas con la técnica del acrílico sobre lienzo y 45 dibujos sobre cartulina ejecutados con acrílico o con tintas china y roja.

También pueden verse cinco vitrinas en las que se muestran los ocho bocetos que Feito llevó a cabo para sus pinturas en el Monasterio de Paular, en 'Cuaderno de París' (1978) y el 'Álbum de Pilles Corbeil' (1982).

Desde los inicios de su carrera, Luis Feito ha optado casi siempre por titular sus acrílicos sobre lienzo con números, costumbre que ha mantenido en las obras que forman esta exposición. La ausencia de título en sus cuadros pone de manifiesto la renuencia del pintor a dar cualquier pista interpretativa sobre los posibles significados de sus obras.