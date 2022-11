Luis Landero, Premio Nacional de las Letras: "No pienso en ganar el Cervantes porque me daría angustia"

MADRID, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Luis Landero, quien ha sido galardonado con el Premio Nacional de las Letras, ha asegurado sentirse "ilusionado, agradecido y honrado" por recibirlo, si bien matizando que nunca piensa en tener estos reconocimientos porque "sería algo ridículo y cómico".

"Por ejemplo, el Cervantes, si te lo dan, pues muy bien y bienvenido sea, pero es que si piensas que te lo tienen que dar, crea angustia: escribir todos los días es el premio", ha indicado en declaraciones a Europa Press el autor de 'Juegos de la edad tardía'.

Además, ha indicado que el dinero que conlleva el galardón --40.000 euros-- "a estas alturas de la vida no es algo importante". "Tengo mis necesidades perfectamente cubiertas después de una vida laboral intensa", ha afirmado con humor.

Landero ha lamentado que la literatura "ya no tiene el prestigio que tuvo hace tiempo" y considera que la figura del escritor "ha pasado a algo secundario".

"No se trata de un problema del prestigio de los autores españoles fuera de España, sino que es un problema social. La literatura tuvo su época de esplendor en los años 80 y 90, pero con Internet y la aparición de los nuevos medios de comunicación y las redes sociales, el escritor ha pasado a ser secundario", ha explicado.

En este sentido, Landero ha apuntado a que "la generación de la democracia" de la que se considera miembro --aunque con matices, puesto que le cuesta ver puntos en común-- alcanzó "cierto prestigio" y, a partir de ahí, la consideración cambió.

"Al escritor todavía se le respetaba y era importante. A mí me llamaban para preguntarme cosas que no tenían nada que ver con la literatura y veías que había referentes: todo eso fue palideciendo o desapareciendo y los escritores que vinieron detrás de nosotros ya no cuentan con ese reconocimiento", ha apuntado.

Landero cree además que "esto de las generaciones va en decadencia". "La nuestra, la de la democracia, no es generación al uso porque no hay tantos puntos en común. Pero sí es verdad que estoy orgulloso de que se me relacione con ella, somos amigos, nos conocemos, nos influimos, nos admiramos y nos tenemos respeto y cariño", ha defendido.

El escritor se ha pronunciado también al respecto de los recientes actos vandálicos con obras de museos, con el objetivo de llamar la atención sobre el cambio climático. "El cambio climático es algo muy gordo y mi admiración por esas personas que se comprometen con esto y quieren llamar la atención, pero creo que este no es el mejor camino", ha destacado.

"Son actuaciones muy provocativas y escandalosas, lo usan como un altavoz, pero al arte hay que dejarlo aparte: no mezclemos churras con merinas. Con todo mi respeto por ellos y aunque muchos políticos se tomen el cambio climático a pitorreo, no es el camino. Parece casi un acto de barbarie, por muy buena que sea la causa", ha señalado.