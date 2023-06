Manuel Segade blinda el Guernica en el Reina Sofía y avanza más espacio femenino: "Hay pocas salas con nombre de mujer"

"Sería muy torpe no apoyarme en el trabajo anterior de Borja-Villel", añade

El nuevo director del Museo Reina Sofía, Manuel Segade, ha adelantado en una entrevista con Europa Press alguna de las líneas por las que girará su mandato al frente de la institución, como son el blindaje del 'Guernica' o la idea de dar más espacio a las mujeres artistas.

Pese a no haber tenido "tiempo para pensar en más urgencias que las propias", Segade avanza un reto inmediato que sí le parece "acuciante, porque la prensa lo cuenta como acuciante". "Tiene que ver con el ritmo de actividad y los famosos temas administrativos: la vigilancia de salas", ha afirmado, en referencia a la falta de vigilantes que ha llevado incluso al cierre temporal de alguna sala.

También entre esos retos zanja el de la posibilidad de una salida del cuadro de Picasso 'Guernica' al Museo del Prado, un tema aparcado desde hace años. "Creo que todos tenemos claro que el 'Guernica' es una pieza central, casi como el nudo central del sistema nervioso del museo, que es la colección, y en este sentido creo que ya respondo a una posible salida, ¿no?", ha cuestionado.

Respecto a si la política tiene cabida en el museo, Segade ha asegurado que "hay un lazo directo entre el presente y las cosas que preocupan a la sociedad y el arte contemporáneo". "Esto es inseparable, no es hacer política con el arte. Como ya he dicho, el corazón de la colección es el 'Guernica' y es una pieza que trata de un asunto que no puede ser más político como la guerra", ha apuntado.

"Esto es algo inseparable en el Reina Sofía pero también en el Museo del Prado: la cosa después es qué tipo de relatos se generan y en este caso yo creo que sí es fundamental generar un consenso importante sobre la propia colección y que haya un relato coral, con muchas más voces", ha defendido el gestor cultural.

Segade cree que es necesario "dar más espacio" a las artistas mujeres, "obviamente", y pese a no manejar "números" sí adelanta un cambio que podría haber en base a su percepción. "Sí he notado en la colección que las salas tienen muchos nombres de hombre y muy pocas mujeres y esto es algo que se puede hacer mejor", ha apuntado.

También ha apostado por mantener la alta cifra de visitantes del museo --"es importantísimo atender a todas las capas de públicos posibles", ha explicado--, consiguiendo una "vinculación con la cultura popular".

"ESTOY ABRUMADO Y CONTENTO"

El nuevo director reconoce estar "abrumado y contento" tras darse a conocer su nombramiento como relevo de Manuel Borja-Villel, a quien ha respaldado después de 15 años al frente de la pinacoteca y en cuya labor se "apoyará" en sus primeros momentos.

"Sería muy torpe no apoyarme en el trabajo anterior, es evidente que se ha conseguido una visibilidad internacional, se han consolidado herramientas administrativas e incluso el relato de la colección. Todos ellos son hitos importantes", ha señalado Segade respecto a una política de continuismo.

"También es obvio que no me hubiera presentado al concurso si no tuviera un proyecto propio, que creo puede ayudar a consolidar ese mismo modelo y ampliar muchas de sus premisas. Me debo un poco también a una fidelidad al propio equipo del museo: primero confrontaré la realidad del propio museo y a partir de ahí ya podré empezar a hablar en público de él", ha destacado.

BAJA CIFRA DE CANDIDATOS

Segade ha reconocido estar "sorprendido" por la baja cifra de candidatos presentados al concurso --menos de diez--, algo que achaca a "un nivel de tensión muy elevada" generado con la salida de Borja-Villel. "Se ha sido francamente injusto y hay que aprender que cuando se ataca a proyectos o a personas, a veces también se está atacando a las propias instituciones", ha lamentado.

El PP llegó a pedir el aplazamiento de esta elección al entender que se producía en campaña electoral. "Hay un concurso realizado con todas las buenas prácticas en el que he obtenido la mayor puntuación y creo que no hay ningún tipo de duda. Obvio que todo podría ocurrir, pero yo confío en las estructuras democráticas y creo que cualquier partido ha tenido siempre respeto a esta libertad de las propias instituciones", ha señalado sobre si un cambio de Gobierno pondría en riesgo su nombramiento.