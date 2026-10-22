María Gimeno usa un cuchillo para abrir la historia del arte a 90 mujeres artistas en el Reina Sofía

La artista cuestiona el relato de la historia del arte construido desde la exclusión de las mujeres. - MUSEO REINA SOFÍA

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Reina Sofía presentará el próximo viernes 6 de noviembre 'Queridas viejas', una conferencia performativa de la artista visual María Gimeno en la que cuestiona el relato de la historia del arte construido desde la exclusión a las mujeres.

Con un cuchillo de cocina, Gimeno intervendrá físicamente 'La historia del arte', el libro de divulgación publicado por E. H. Gombrich en 1950, para abrir espacio e incorporar las páginas dedicadas a mujeres artistas que, a su juicio, han quedado fuera del relato.

La performance recorrerás aproximadamente mil años de creación artística e incorporará a unas 90 mujeres artistas, con páginas dedicadas a sus vidas y obras e imágenes que permiten recuperar sus aportaciones. La propuesta cuestiona así cómo se construye la historia del arte y quién determina qué artistas forman parte del canon occidental.

En su presentación en el Reina Sofía, 'Queridas viejas' pondrá especial atención en las mujeres artistas presentes en la colección del museo, con el objetivo de recuperar sus trayectorias y situarlas dentro de un relato más amplio de la creación artística. La intervención traslada así la reflexión sobre las ausencias del canon al espacio institucional en el que las obras se conservan, estudian y transmiten.

La actuación tendrá lugar a las 19.00 horas en el Auditorio 400 del Edificio Nouvel, con retransmisión en directo en el Auditorio 200. La entrada será libre hasta completar aforo.