Mario Gas dirige 'Calígula': "Están las claves de muchos ordenamientos que están jodiendo a los súbditos ahora"

Publicado 03/12/2018 15:51:41 CET

MADRID 3, (EUROPA PRESS)

El dramaturgo Mario Gas ha presentado 'Calígula' este lunes 3 de diciembre, la adaptación del texto de Albert Camus que estará en el Teatro María Guerrero de Madrid del 4 al 30 de diciembre. En rueda de prensa, el director ha explicado que el protagonista representa "las claves de muchos ordenamientos que están jodiendo a los súbditos en estos momentos".

"En el aspecto conspirativo de Calígula están muchas de las claves de muchos ordenamientos políticos que están jodiendo a los súbditos en muchas latitudes del globo terráqueo en estos momentos", ha indicado Gas.

En este sentido, ha relacionado la obra con la extrema derecha y "la sensación de vacío existencial total que puede torcer todo y llegar hacia un despotismo". "El espectador se siente un poco tocado porque piensa en las conexiones", ha añadido.

Preguntado por la vinculación de Calígula con el auge de los populismos, el director ha explicado que no entiende la definición de populismo. "Yo creo que es una definición que viene de la derecha; entonces vamos a olvidarnos de los populismos y habría que encontrar nomenclaturas mejores para designar movimientos políticos que nada tienen que ver unos con otros pero que interesa un poco al poder mediático dominante meterlos en un solo saco", ha matizado.

Además, ha puesto en valor la relación del dictador romano con el "comportamiento del hombre occidental actual". "Es evidente que 'Calígula' representa el comportamiento del hombre occidental actual y su relación con el poder, la finitud, etc. Si fuera una descripción historicista, a mi personalmente no me interesaría en absoluto", ha añadido.

Por otro lado, ha vinculado al protagonista con el hombre occidental actual y su preocupación por el existencialismo. "Calígula es un dictador que opera sobre una sociedad corrupta y tocado por una angustia existencial, él mismo lo dice y se da cuenta al final de que ha escrito las líneas del poder torcidas", ha añadido.

En este sentido, ha coincidido Pablo Derqui, intérprete del propio Calígula. "Gobernar es robar, todo el mundo lo sabe. Estamos acostumbrados a la mediocridad política y el mejor político es el que mejor disimula su mediocridad. También se trata el mercantilismo del arte, lo más caro es lo mejor. Son muchos temas que nos tocan muy de cerca y lo curioso de Calígula es que no es una persona loca, es una persona que vive muy desesperadamente esa sinrazón de la existencia, que parecemos infinitos pero nos morimos y no lo puede soportar, pero desde una extrema lucidez", ha indicado el actor.

GIRA POR ESPAÑA

Derqui se pone en la piel del dictador más despiadado de todos los tiempos en 'Calígula', una de las grandes piezas de Albert Camus, el protagonista de la obra se encuentra frente a frente con el absurdo después de la muerte de su hermana/amante y somete a sus súbditos a una aterradora serie de demostraciones de lo que él considera ser la verdad absurda: que los hombres mueren y son infelices.

Estrenado en el marco de la 63º edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, el montaje también formó parte de la programación del Grec 2017 Festival de Barcelona. Desde entonces, ha realizado estancia en el Teatre Romea de noviembre a diciembre de 2018 y una gira por todo España.

El vestuario, de la mano de Antonio Belart, resulta peculiar al tratarse de una obra de teatro clásico. Según Gas, Camus "pidió que sus Calígulas no fueran vestidos con togas romanas pero nadie le hizo caso". "Yo creo que en un texto tan conocido como 'Calígula', en esa especie de despojamiento de méritos ornamentales, hemos buscado un época de entreguerras de los años 20 y 30, en el nacimiento de los fascismos italianos. Hemos pensado que eso le da una cierta universalidad y que estamos hablando de la existencia del hombre occidental".

'Calígula' es una de las grandes piezas del novelista y dramaturgo francés Albert Camus, uno de los autores imprescindibles de la Francia del siglo XX y premio Nobel de Literatura en el año 1957.