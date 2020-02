El micromecenazgo del Thyssen rescata de "una densa tiniebla" a 'La Plaza de San Marcos' de Canaletto

Publicado 10/02/2020 14:50:49 CET

La campaña de micromecenazgo puesta en marcha por el Museo Thyssen ha permitido --gracias a los 35.000 euros recaudados-- la restauración y estudio técnico de la obra 'La Plaza de San Marcos en Venecia', de Canaletto, obra que ya ha regresado a la sala 17 donde cuelga habitualmente.

"Antes era una pintura oscura, que daba la impresión de sucia y, a mi entender, una experiencia decepcionante. Ahora es un cuadro completamente distinto, con sombras muy fuertes y en el que se pueden apreciar muchos detalles. Ya no está sumergido en esa tiniebla que tenía antes", ha señalado el director del museo, Guillermo Solana, en la presentación de la restauración.

En cuatro meses, el museo ha conseguido recaudar los 35.000 euros fijados como objetivo cuando se inició la campaña en junio de 2018. Para ello, el cuadro se dividió en 1.000 secciones, cada una con un valor simbólico de 35 euros, que fue la aportación mínima.

"Reconozco que era escéptico sobre el éxito del micromecenazgo. No me resistía, pero me parecía demasiado optimista, atendiendo a la reputación que tenía el Thyssen, quizás de pijos o de ricos y gestionado por personas no carentes de recursos, y que ha ido cambiando en los últimos años para mostrar que este museo es de todos", ha celebrado Solana.

En la misma línea se ha mostrado el director gerente de la pinacoteca, Evelio Acevedo, quien ha reconocido que el coste final supera la cantidad aportada por más de 600 participantes. "Al ser los primeros en España que propusimos esto, preferimos ser cautelosos por la falta de costumbre en este país de participar en estos proyectos", ha indicado.

Acevedo también ha desvelado que en el primer mes prácticamente se alcanzó el 85% de los fondos previstos, si bien para alcanzar el total "costó un poco más". Esto tiene que ver con el hecho de que la gente apostaba por 'adquirir' un trozo de la obra donde destacaban detalles de la plaza y quedase para el final el cielo azul de la obra.

Pintada entre 1723 y 1724, 'La Plaza de San Marcos en Venecia' es una obra de juventud del pintor veneciano, considerado máximo exponente de los vedutistas italianos del siglo XVIII. Es también uno de los pocos 'canalettos' que se conservan en museos españoles y uno de los más representativos de su estilo.

IMÁGENES POR RAYOS X

La actuación llevada a cabo por el equipo de restauradores del museo ha consistido principalmente en recuperar en la medida de lo posible el estado original de la pintura, que se veía bastante deteriorado con el paso del tiempo debido a anteriores intervenciones y a varias capas de barniz oxidado y repintes.

El resultado final recupera la luz de la mañana y los matices de la pintura, así como la nitidez de otros detalles como las figuras, aisladas o en grupo, elementos arquitectónicos u ornamentales, como los puestos del mercado.

El Thyssen también ha habilitado en la sala donde se aloja la obra --junto a otra de Canaletto, 'El gran canal'-- una pantalla que permite conocer el resultado de las imágenes obtenidas por rayos X, como por ejemplo la ropa tendida que el artista planteó incluir inicialmente y luego prefirió ocultarla.