Molina Foix deposita cuatro sobres con recuerdos de su vida, un testamento "sin legado" y "mensajes para el futuro"

El escritor Vicente Molina Foix ha depositado un legado personal en la casilla número 1.193 de la Caja de las Letras del Instituto Cervantes que incluye cuatro sobres con recuerdos de su vida, un testamento "sin legado" y "mensajes para el futuro".

El propio autor ha explicado durante el acto de entrega que su primera idea fue la de depositar un diario que lleva escribiendo 28 años y que ya alcanza los 33 volúmenes --con cerca de unas 12.000 páginas--, pero le parecía "un poco egoísta".

"Así que me decidí a hacer algo menos aparatoso: depositar cuatro sobres de tamaño folio en los cuales incluyo material muy diverso", ha señalado el autor de 'La quincena soviética'. En uno de ellos, la temática es las ciudades que le han marcado como su Elche natal, a través de la Dama de Elche.

También hay fotografías como una que tomó en el año 1965 cuando acudió acompañado de los escritores de su generación Terenci Moix y Antonio Martínez Sarrión a un homenaje a Antonio Machado y se produjo una intervención policial, "consecuencia habitual cuando había estos actos en la época".

Otro de los sobres contiene un texto que terminó de escribir justo el día anterior a este acto y que es "como un testamento, pero sin legar nada a nadie". "En él hablo de la muerte y hago un repaso a aquellos muertos que me marcaron y ya no están. Está sobre todo echar una mirada atrás en la cual me siento acompañado", ha explicado.

Asimismo, ha señalado que hay dos sobres con "mensajes" que deja "al futuro". Molina Foix ha elegido la fecha del año 2032 para la apertura de esta caja contando con que "todos los presentes puedan estar aquí" de nuevo. "He elegido esa fecha en la que, si estoy vivo, empezaría ya un momento conveniente para un declive que no me incapacitara para hacer las cosas que me gustan", ha concluido.