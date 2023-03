Muñoz Machado (RAE) ante el debate por 'sólo': "Las discusiones públicas entre académicos me gustan menos"

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, ha afirmado que está abierto a debatir cualquier polémica que surja en torno a las normas lingüísticas pero "no fuera de los plenos" porque la institución "no pueda estar discutiendo en la puerta de la calle" sobre estas cuestiones y, además, porque los debates "desgastan".

"Las polémicas siempre pueden aparecer y bienvenida sea cualquiera que surja pero las discusiones públicas, especialmente entre los académicos fuera del salón de plenos, me gustan menos", ha reconocido en una entrevista con Europa Press con motivo del IX Congreso de la Lengua, que se celebra en Cádiz del 27 al 30 de marzo.

Así se ha pronunciado el director de la RAE tras el debate surgido hace unas semanas por la acentuación del adverbio 'solo', en el que se mantuvo la modificación en la regla tras un pleno "pacífico" y en el que "no hubo ni vencedores ni vencidos", como él mismo afirmó en rueda de prensa.

Muñoz Machado ha defendido que la RAE es una institución que "gana con la reserva e introspección" y que no debe ser "sometida" a estrés y a discusiones que se puedan evitar. "Una cosa es la transparencia y apertura y otra la presencia en debates que se puedan evitar porque hay que cuidar a una institución tan centenaria y prestigiosa como esta", ha aseverado.

Por otro lado, el IX Congreso de la Lengua se celebrará en Cádiz, aunque en un principio estaba programado para Arequipa (Perú), pero la situación política del país obligó a buscar una nueva sede, lo que no ha conllevado cambios en las actividades previstas, según ha confirmado Muñoz Machado, quien ha defendido la decisión tomada.

"No fue precipitado. Estuvimos pensándolo durante meses antes de que se adoptara la decisión y era evidente que no se podía hacer allí. Nosotros lo hemos sentido mucho porque teníamos mucha ilusión con Arequipa y habíamos viajado hasta dos veces allí para prepararlo, pero está bien adoptada la decisión y ellos lo han comprendido", ha explicado.

Al respecto, ha añadido que Perú puede figurar como sede para una próxima ocasión aunque hay compromiso con este país. "Tenemos que seguir de nuevo el procedimiento que consistirá en tener el compromiso del Gobierno de Arequipa. También en esto necesitamos un gobierno estable y que la Asociación de Academias de la Lengua lo proponga", ha detallado.

IX CONGRESO DE LA LENGUA

Por lo general, el Congreso de la Lengua acogerá ponencias relacionadas con Cádiz, por ejemplo una mesa hablará de la influencia de la Constitución de Cádiz en el constitucionalismo hispanoamericano; otra sobre la influencia de los carnavales como argumento literario y una tercera sobre el mismo tema pero como fuente de creación literaria, tal y como ha indicado Muñoz Machado.

En este sentido, el director de la RAE ha celebrado que, al margen del programa académico, el evento cuenta con una "enorme" oferta cultural con actos, exposiciones y espectáculos. Asimismo, también habrá ponencia sobre el "positivo" trabajo de la leyenda negra y lo que significaba América como modelo ejemplar de colonización.

FRICCIONES INSTITUCIONALES, "INEVITABLES"

La celebración de dicho Congreso ha provocado fricciones institucionales, algo que para Muñoz Machado es "inevitable" debido a la premura del evento y a las diferentes opiniones en torno las acciones programadas. No obstante, ha elogiado el compromiso que ha adquirido el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Ayuntamiento de Cádiz.

"La generosidad del Gobierno ha sido mucha y el trabajo que está haciendo el Ministerio de Asuntos Exteriores está siendo impecable y está siendo encomiable, al igual que el Ayuntamiento de Cádiz. El Ministerio ha proveído los recursos necesarios y también ha dispuesto todo un aparato organizativo importante al servicio de que el Congreso pueda ser. Se está produciendo el milagro de que algunos congresos que necesitan por lo menos dos años para su preparación se están ejecutando en prácticamente tres meses. Todo lo que se puede decir de esto es encomiable", ha aseverado.

En este punto, ha destacado que las fricciones no tiene que ver con el número de ponentes establecidos por el Ministerio porque, como ha detallado, habrá un total de 290 intervinientes y solo dos propuestos por el departamento. "Me parece muy razonable que intervengan porque es un Congreso de España y lo están organizando pero no hay ninguna interferencia en el programa", ha aclarado.

PRESENTACIÓN DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE DUDAS

Entre los puntos fuertes del Congreso, se aprobará el Diccionario Panhispánico de Dudas que, como ha explicado el director de la RAE, se trata de "una de las normas puramente informativas que tienen las academias" y está preparado por si existen "discrepancias" en torno a él.

"Es un diccionario informativo que resuelve dudas del uso del lenguaje. Y quizá pueda haber es discrepancia respecto de si las soluciones que propone para esas dudas son las mismas. Pero no va a haber una discusión específica sobre dudas", ha apostillado.

RETOS PARA EL FUTURO

Por último, Muñoz Machado ha identificado los principales retos a los que se enfrenta la lengua hispánica y la cultura. Así, ha establecido que en Estados Unidos están pendientes del "deterioro" de los hispanohablantes de segunda generación y tienen que evaluar el prestigio de la lengua allí.

"Que no se considere que los que hablan español son personas de segunda clase, en relación con los que hablan inglés. Esos son elementos que están francamente, en este último, mejorando a ojos vista porque saber español es un elemento de prestigio. El crecimiento de los alumnos que estudian español en Estados Unidos hay más de 8 millones de personas que estudian español, por lo que el crecimiento es exponencial", ha indicado.

Asimismo, ha apelado a fomentar la cultura hispánica, en especial todas sus variantes lingüísticas, sobre las que se debe trabajar para que "pervivan" porque "son enriquecedoras y no limitadoras".