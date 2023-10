Naves del Español recupera 'La Regenta' en versión ópera de Amelia Valcárcel: "Nos ha enseñado a malmirarnos"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Naves del Español en Matadero ofrecerá a partir del próximo 24 de octubre el estreno absoluto de la ópera 'La Regenta', con libreto de la filósofa Amelia Valcárcel y que recupera la mirada "cruel" que ofrecía el escritor Leopoldo Alas Clarín sobre la sociedad española del siglo XIX.

"No hay ni uno solo de los personajes de la novela con el que me iría a pasar un fin de semana de vacaciones, aunque es verdad que la mirada sobre Ana Ozores es más suave porque Clarín la consideraba inocente cordera, alguien que pasaba por ahí y no sabía donde estaba", ha explicado en la presentación Valcárcel.

La ópera, que tiene programadas cinco funciones, es una coproducción del Teatro Real con el Teatro Español y cuenta con música de María Luisa Manchado, dirección musical de Jordi Francés y escénica de Bárbara Lluch y con el coro de la Comunidad de Madrid.

"Bárbara (Lluch) se ha cargado 400 indicaciones mías sobre la obra, pero es compatible con el resultado", ha bromeado la filósofa para luego defender la novela de Clarín sobre el territorio imaginado de Vetusta. "Para mí, escribió algo mucho mejor que Anna Karenina --que es más conservadora' o Madame Bovary", ha reivindicado.

Conectada con la actualidad en el sentido de sociedad con miramientos y envidias hacia el resto, Valcárcel señala que uno de los puntos que sirven en la actualidad de la novela es el "enseñar a malmirarse". "Todas esas veces que hay esas miradas malas en sociedad y no nos damos cuenta, pero están ahí", ha indicado.

El director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, ha recordado que se trata de una obra "sobre la hipocresía y la murmuración". Y Lluch ha usado un símil con la sociedad actual poniendo a las redes sociales en el foco. "Es como si estuvieron destrozando a una persona en Instagram todo un mes desde el anonimato", ha destacado.

"Es doloroso también ver cómo participaron las mujeres en esa cosificación salvaje, igual que los hombres: es una crítica a la sociedad de la que todos participamos", ha lamentado la directora de escena, tras avisar de una escena "en el casino que es casi como una violación de La Manada".

Para Valcárcel, 'La Regenta' es una novela total en la que la ciudad y el resto de personajes más allá de su protagonista se convierten en un argumento en sí. "Es una novela total e ir al 'plot' es casi abandonar a otros 100 personajes: hay que fiarlo todo a la música, las voces y a un coro que da esa dimensión de más personas", ha explicado.

Lluch coincide con esta afirmación recordando que "la protagonista no es La Regenta, sino la ciudad de Vetusta". "Hay un momento en el que solo se ve a Ana Ozores y el resto es como una masa gelatinosa, un alquitrán que mancha las calles de la ciudad con su maldad", ha aseverado.

Valcárcel insiste en que 'La Regenta' es una obra "tan buena que solo vale para ópera" --ha recordado que hay una película de Gonzalo Suárez también y una serie de Méndez-Leite--, reconociendo que para el libreto "solo" ha tenido que "coger frases literales" de la novela.

"Es una obra de una dureza extraña y yo me pregunto cómo una persona que tenía poco más de 30 años pudo escribir esto. ¿Cuantos años tiene y qué sabe de esto?", ha concluido, indicando que la mitad de la obra fue escrita durante la luna de miel del autor y "probablemente su mujer le daba ideas".