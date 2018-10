Oehlen y Freud, entre los artistas de la exposición de obras de arte contemporáneo que Christie's subastará en otoño

Publicado 17/09/2018 16:30:00 CET

La casa se subastas Christie's organizará, del 16 al 18 de septiembre, una muestra compuesta por una selección de obras que formarán parte de las próximas subastas de Arte de Posguerra y Contemporáneo de Londres y París, entre las que se encuentran "importantes pinturas" de Albert Oehlen, y de Lucian Freud, entre otros.

Según ha precisado la entidad, las once piezas que han viajado a Madrid para su exposición en la Fundación Fernando de Castro se ofrecerán en las ventas de Londres del 2, 4 y 5 de octubre y el 5 de diciembre en París, y se trata, a su juicio, de las obras más destacadas del otoño, "por su valor y excepcionalidad".

En concreto, Christie's ha seleccionado para su exposición la obra 'Stier mit Loch' (Bull with Hole) (1986), de Albert Oehlen, (Con una precio estimado de 890.000 a 1.300.000 euros), procedente de la colección del "influyente" galerista Paul Maenz, una pintura que transforma el simbólico motivo taurino en una "suerte de alter-ego".

Según matiza, este lenguaje informal se encuentra ya desarrollado en la otra obra del autor incluida en la muestra, 'Untitled' (de 1.200.000 a 1.700.000 euros), una combinación de técnicas que "marcarían su célebre periodo abstracto".

En cuanto a Lucian Freud, la exposición muestra 'Head of a Woman' (1980), que sale a subasta y se expone por primera vez al público desde su creación. Se trata de uno de los primeros retratos que el inglés hizo de Susanna Chancellor y cuenta con "sutiles pinceladas de pastel que capturan los leves juegos de luces y formas que definen los rasgos".

En la itinerancia en Madrid se incluirá también un lienzo de Giorgio Morandi que ha permanecido en la misma colección privada desde prácticamente el año de su creación, en 1950. 'Natura morta' (con una estimación de 880.000 a 1.300.000 euros) "transmite el silencio, la naturaleza reflexiva que caracterizan los icónicos bodegones realizados por el autor una vez concluida la Segunda Guerra Mundial".

Asimismo, se expondrán piezas de Martin Kippenberger, 'Untitled' (From the Series Uno di voi, un Tedesco in Firenze, 1976-1977), con una estimación de 230.000 a 330.000 euros; Robert Longo, 'Untitled' (Tillman, 1983-2000), con un precio estimado de 200.000 a 240.000 euros; y Michel Majerus ('MoM Block Nr.', 1999, con un precio estimado de 45.000 a 67.000 euros).

Las dos pinturas del pintor, escultor y fotógrafo alemán Günther Förg también se expondrán en Madrid: 'Untitled' (2007), con una estimación de 80.000 a 120.000 euros, y 'Untitled' (2007), estimada en 100.000 a 150.000 euros.

Por último, la exposición incluye la que, según precisa, es considerada por los principales expertos en Hermenegildo Anglada-Camarasa como su obra cumbre, 'La gata rosa' (1908), con una estimación de 600.000 a 800.000 euros. La retratada, Georgette Leroy, era la mujer del compositor y pianista argentino Ramón Alberto López Buchardo.