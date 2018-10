Periodistas, humoristas y familia de Forges le rinden homenaje por desmontar con su mundo lo establecido

Publicado 18/07/2018 14:55:33 CET

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Periodistas, escritores, humoristas gráficos y familia de Antonio Fraguas 'Forges' le han rendido este miércoles un homenaje por desmontar con su mundo lo establecido a través del humor de sus viñetas y del ingenio de su intelecto, porque "no lo veía como una profesión, sino era la manera que encontró para comprender la vida", ha expresado Berta, hija del reconocido humorista.

En concreto, Berta Fraguas; la ex ministra de Cultura y guionista Ángeles González Sinde; el periodista y humorista Juan Luis Cano y el arquitecto y humorista José María Pérez 'Peridis' han compartido en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid su recuerdo del reconocido humorista gráfico, fallecido en febrero de este año.

"Durante su vida, tuvo una búsqueda por sus valores, pero también por el lenguaje", ha indicado Fraguas, quien también ha recordado que su padre "siempre tuvo" una mirada profunda, fijada en los detalles, de la realidad. "Cuando empecé a leer Sherlock Holmes, pensé que él era mi padre". "Él lo hacía con el humor", ha apuntado.

De hecho, Fraguas ha anotado que su padre "nunca" fue al médico hasta los 70 años y que, sin embargo, "tiene una colección de chistes de médicos increíble". Según cuenta, Forges tenía "una capacidad de observación y de escucha". "Nos ponía a la sociedad sobre nosotros mismos", ha añadido Cano, quien también ha recordado que, pese a su fama, era una persona "normal y corriente".

En este punto, Sinde ha añadido que, "de alguna manera, Forges sí que tenía la capacidad de ponerse en juego y también desde tu fragilidad". De hecho, ha señalado que en el reconocido humorista gráfico así se ha dado porque él trataba lo que le importaba a la sociedad. Según ha explicado, Forges se caracterizaba por tener un "pesimismo optimista".

En concreto, Sinde ha indicado que la mirada de Forges, a parte de presentar una "tolerancia", se caracterizaba por un "pesimismo optimista", como el que tenían "los filósofos clásicos". Según ha apuntado la ex ministra de Cultura, él percibía que la humanidad "no tiene remedio", pero que, partiendo de esa base, "hay campo para mejorar".

Por su parte, Peridis ha expresado que Forges tenía un don, porque "todo era muy fácil en él". Asimismo, ha señalado que él "tenía un mundo y lo que ha aportado al humor ha sido su mundo", donde el centro era "la persona". Y sobre este don, Sinde ha apuntado que Forges conseguía "abordar" desde otro punto de vista los problemas de la sociedad. "El humor sirve también para desmontar lo establecido", ha añadido.

"Él se esforzaba todos los días, yo no lo he visto de vacaciones nunca", ha asegurado Fraguas, quien también ha señalado que su padre intentaba vivir en su trabajo la idea de no tratar a los demás como no le gustaría que le tratasen a uno. "Él lo hacía suyo y lo reflejaba en sus chistes", ha anotado.