Pilar Jurado, presidenta de la SGAE: "No nos hemos muerto y vamos a seguir vivos mucho tiempo"

Actualizado 22/03/2019 16:25:07 CET

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Pilar Jurado, ha manifestado este viernes que la entidad se mantiene viva y se ha mostrado convencida de que lo estará "mucho tiempo", en referencia a la petición que realizó hace un mes el Ministerio de Cultura y Deporte a la Audiencia Nacional para intervenir a la SGAE.

"No nos hemos muerto. Estamos vivos unos cuantos y vamos a seguir vivos mucho tiempo", ha señalado Jurado durante un desayuno informativo en el que ha dado cuenta de los pasos que ha dado desde que fue elegida como presidenta el pasado 27 de febrero, tras la moción de censura a su predecesor en el puesto, José Ángel Hevia.

Jurado ha indicado que la sociedad tiene que "esperar" la contestación a las "alegaciones" que ha trasladado a la Audiencia Nacional a raíz de la petición de intervención y, una vez haya pasado este "trámite", verán que ocurre.

La presidenta de la SGAE se ha definido a sí misma como "una mujer de hechos", motivo por el que continuará con sus deberes, que imponen un "ritmo terrible", lo que justifica, según sus palabras, el aumento de gastos en dietas y traslados en los últimos días debido a la convocatoria de juntas directivas, algo de lo que es "consciente".

"La celeridad que piden desde el Ministerio es lo que ha obligado a que en esta época sean tan urgentes estos movimientos", ha justificado Jurado, quien promete espaciar las juntas cuando se normalicen las cosas, al tiempo que defiende su dedicación al asunto del requerimiento del Ministerio desde la "primera junta".

Jurado ha desgranado durante su intervención sus logros en estas primeras semanas al frente de la entidad: como unos nuevos estatutos, el voto electrónico, la puesta en marcha de un código deontológico o la aprobación del órgano de supervisión. Según ha recalcado, se ha conseguido una "amplia mayoría" que no se alcanzaba en la casa "desde hace décadas".

Entre sus compromisos, la presidenta de la SGAE recalca la "transparencia" y el "consenso" entre sus prioridades para dar un futuro a una casa de la que viven "500 familias", así como "recuperar la credibilidad". "Me estoy dejando la vida en este empeño. No he venido a hacer la guerra sino a traer la paz", ha apostillado Jurado, que se define como "una presidenta de consenso".

EL "FIN DE LA RUEDA"

Jurado ha hecho también referencia al "fin de la rueda" de las televisiones, un problema que, según ha asegurado, "en el futuro ya no va a existir" tras la aprobación del tope del 20% para la franja nocturna que establece la Ley de Propiedad Intelectual.

En cuanto a los asuntos pendientes, Jurado ha señalado que un grupo de trabajo se está encargando del reparto correspondiente a diciembre de 2018. En este sentido, ha afirmado que lo anterior a esta fecha está "judicializado" y lo posterior "reglado".

CONTRATO DEL NUEVO DIRECTOR GENERAL

Preguntada por el nombramiento como director general de la SGAE de Miguel Ángel Recio --quien fue primero director general del INAEM y posteriormente director General de Bellas Artes y Bienes Culturales y Archivos y Bibliotecas durante el Gobierno de Mariano Rajoy--, Jurado ha señalado que confía en que el departamento que dirige José Guirao lo acepte "de buen grado" porque "va a ayudar a que las cosas funcionen mejor".

Jurado, quien ha pedido el mismo margen de "cien días" que se da a los presidentes de Gobierno, ha reconocido que el contrato de Recio aún tiene "flecos" y "detalles" que se abordarán en el próximo Consejo de Dirección del 28 de marzo, después de abordar la comisión deontológica.

En cuanto al cese del secretario general, Carlos López, Jurado ha reconocido que le apoyó de "manera explícita" en la anterior moción de confianza, pero descubrió después "falta de transparencia".

Además, respecto a la dimisión de Elena González Adalid como directora de los servicios jurídicos de la SGAE, Jurado ha señalado que no ha tenido "ninguna desavenencia" con ella y ha afirmado que desde que está en el puesto siente que vive en un "juego de tronos", en alusión a la famosa serie.

Por otro lado, la presidenta de la SGAE ha manifestado que le encantaría que no hubiera "despidos" en la SGAE y que si se tomase alguna decisión en ese sentido sería porque no quedaría otro "remedio". "Más que pensar en despidos pienso en cómo dotar a los departamentos", ha agregado.