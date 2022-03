Los Premios Max de las Artes Escénicas anuncian los candidatos para su XXV edición

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Organizador de los Premios Max de las Artes Escénicas ha anunciado los candidatos a las 20 categorías a concurso de la XXV edición de estos galardones organizados por la Fundación de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y cuyo propósito es estimular y reconocer el talento de los profesionales del Teatro y la Danza de España.

Los jurados territoriales designados por el Comité han seleccionado en una primera fase a 179 espectáculos como candidatos, elegidos entre los 449 inscritos, según ha informado la organización en un comunicado.

Después de la primera fase de selección, un tribunal formado por los tres presidentes de los jurados territoriales, cuatro personalidades de las Artes Escénicas y un miembro del Comité Organizador, será el encargado de decidir los finalistas de las 20 categorías que concursan a la XXV edición de los Premios Max.

Por el momento, en la categoría de Mejor Espectáculo de Teatro se ha nominado a una veintena de propuestas, 'Acampada', de El Pont Flotant; 'Antígona', de El Desván Producciones, Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Teatro Español; 'Antonia', de Javier Liñera; 'Canto jo i la muntanya balla', de La Perla 29; 'De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda', de Teatre Nacional de Catalunya; 'Descendimiento', de Teatro de la Abadía; 'El alimento de las moscas', de Kabia Teatro, o 'El diablo en la playa', de Vallés & Patiño.

'El último Tarzán', de Companyia Hongaresa; 'Elektra.25', de Atalaya Teatro TNT; 'Instrucciones para caminar sobre el alambre', de Cuarta Pared (Acción Escénica); 'L'abraçada dels cucs', de Cactus Teatro; 'La panadera', de Iria Producciones y CDN - INAEM; 'M'hauríeu de pagar', de Atrium; 'O Charco de Ulises', de Centro Dramático Galego; 'Red', de Associació Civil Teatre Akadèmia, 'Shock 2 (La tormenta y la guerra)', de CDN - INAEM; 'Talaré a los hombres de sobre la faz de la tierra', de María Velasco; 'Turistas', de Meridional Producciones, y 'Una noche sin luna', de La Rota Producciones, Concha Busto y Barco Pirata, también figuran entre los candidatos en esta categoría.

Por otro lado, los candidatos a Mejor espectáculo de danza son 'Acciones sencillas', de Jesús Rubio Gamo; 'Adama', de Mario Bermúdez Gil; 'Al igual que tú', de Compañía Eva Yerbabuena; 'Baile de bestias', de Compañía de Danza Jesús Carmona; 'Bogumer (o hijos de Lunacharski)', de Vero Cendoya Cia; 'CreAcción', de Metamorphosis Dance; 'Debajo de los pies', de Eduardo Guerrero, 'DeMente', de Fran Sieira; 'El maleficio de la mariposa', de Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y 'Entre hilos y huesos', de Daniel Doña Compañía y Teatros del Canal.

También, 'FAM', de Les Impuxibles; 'Four Seasons', de caraBdanza; 'IGRA', de Korsia y La Condesita de Conde Duque; 'In the still of the night', de Goldenlac Producciones y Espectáculos; 'La voz eterna', de LaMov Ballet; 'Lo(W) Cos(T) por bailar', de Compañía de Danza Fernando Hurtado; 'Made of Space', de GN|MC Guy Nader|Maria Campos; 'Migrare', de Maduixa Teatre; 'Somos la guerra', de Asociación Danza La Pharmaco y La condesita de Conde Duque, 'Vuelta a uno/Fragmento de Trilogía sobre la guitarra', de Compañía Rocío Molina.

En otra de las categorías destacadas, Mejor espectáculo musical o lírico, se ha nominado a 'Benamor', de Teatro de la Zarzuela; 'Burlas de amor de Doña Barroco', de Coribante; 'Bye Bye Monstre', de Dagoll Dagom; 'Castelvines y Monteses, los amantes de Verona según Lope de Vega', de Barco Pirata y Compañía Nacional de Teatro Clásico; 'Clara y el abismo', de Unahoramenos; 'Company', de Teatro del Soho Caixabank; 'El rey que rabió', de Teatro de la Zarzuela; 'El tiempo entre costuras', de beon. Entertainment; 'Eneida', de LaJoven/Fundación Teatro Joven; 'La tabernera del puerto', de Teatro de la Zarzuela; 'Los Gavilanes', de Teatro de la Zarzuela; 'Paüra', de Lucas Escobedo; 'Pegados', de El Terrat Gestiones XXI, y 'T'estimo si he begut, de Dagoll Dagom.

Asimismo, hay varios nominados a Mejor espectáculo de calle; para público infantil, juvenil o familiar, y revelación, así como Mejor autoría teatral, autoría revelación, adaptación o versión de obra teatral, composición musical para espectáculo escénico, coreografía, labor de producción, dirección de escena, diseño de espacio escénico o diseño de vestuario e iluminación. También, se acumulan numerosos candidatos a mejor actriz y actor, así como a mejor intérprete femenina y masculino de danza.

Por otra parte, los galardones mantienen en esta edición sus dos premios especiales, el Premio Max de honor, que distinguirá la trayectoria de una persona por su aportación, entrega y defensa de las Artes Escénicas, y el Premio Max aficionado o de carácter social, que reconoce la labor por la promoción de las artes escénicas entre compañías amateurs o con propósito solidario.