El proyecto 'Memorias y Patrimonios Personales', Premio Nacional de Conservación de Cultura por su labor tras la DANA

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Varios militares en una calle de Paiporta, a 6 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia (Comunidad Valenciana). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Memorias y Patrimonios Personales' desarrollado por la Asociación de Conservadores Restauradores de España (ACRE) ha sido galardonado con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales 2026, por sus aportaciones "a la recuperación física de los bienes y la memoria de las personas que conforman las comunidades afectadas en la provincia de Valencia por la DANA".

Así lo ha comunicado el Ministerio, que concede el galardón, dotado con 30.000 euros, tras la reunión del jurado este viernes. Impulsado por la Asociación de Conservadores Restauradores de España (ACRE), el proyecto 'Memorias y Patrimonios Personales' es una iniciativa orientada a la recuperación de bienes culturales de carácter personal afectados por la DANA, que nació con el objetivo de ayudar a preservar aquellos objetos y documentos que, más allá de su valor material, forman parte de la memoria, la identidad y la historia de las personas y comunidades afectadas.

Así, ACRE activó sus mecanismos de coordinación profesional para diseñar un programa específico capaz de responder a las necesidades surgidas tras la emergencia con el objetivo de ayudar a recuperar el patrimonio personal con valor histórico, artístico, documental o social afectado por el fenómeno de la DANA del 29 de octubre de 2024, mediante asesoramiento e intervención de profesionales de la conservación-restauración y promoviendo el voluntariado de la comunidad de expertos y la acción social.

En total, se han intervenido 235 bienes procedentes de 17 municipios y de diferentes tipologías, entre los que se encuentran documentos gráficos, cerámica, escultura, patrimonio etnográfico, instrumentos musicales, pinturas o textiles.

A través de esta iniciativa, ACRE ha contribuido a la recuperación de un patrimonio invisible en las grandes emergencias: fotografías de familiares, documentos, recuerdos, obras de arte y objetos cargados de significado que forman parte de la memoria colectiva e individual. Más allá de la restauración material de estos bienes, el proyecto busca ayudar a restituir una parte esencial de la identidad y la historia de quienes vieron alteradas sus vidas por esa catástrofe.

El jurado ha destacado el proyecto por "sus aportaciones como respuesta integral, colegiada y multidisciplinar con valores técnicos, éticos y humanitarios desde el sector profesional y asociativo de la conservación-restauración del patrimonio cultural a la recuperación física de los bienes y la memoria de las personas que conforman las comunidades afectadas en la provincia de Valencia por la DANA del 29 de octubre de 2024 y a la recuperación anímica colectiva de esas comunidades".

Además, ha expresado que "su capacidad para desarrollar una metodología socialmente participativa y técnicamente innovadora, desde el rigor científico, puede servir de modelo para futuras actuaciones en comarcas afectadas por catástrofes en el marco del proceso de cambio climático", destacando asimismo "su voluntad de trasferencia a las comunidades implicadas, el sector profesional, el ámbito institucional y la sociedad en general a través de conferencias, publicaciones y exposiciones".

En la pasada edición, el galardón fue para la recuperación del Frontón Beti Jai, que se sumaba a una amplia lista de galardonados, como Tomás Antelo, María de los Ángeles Querol Fernández, Mª Pía Timón Tiemblo, Araceli Pereda Alonso y José María Pérez 'Peridis', entre otros.