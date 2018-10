Los Reyes evitan la polémica en la inauguración de ArcoMadrid

Actualizado 22/02/2018 19:49:59 CET

Los Reyes han llegado este jueves 23 de febrero a Ifema para la inauguración de la feria ArcoMadrid '18 en su tradicional visita que, en esta ocasión, estaba marcada por la posibilidad de pasar por la galería Helga de Alvear, que ha albergado hasta el pasado miércoles la polémica pieza 'Presos políticos' de Santiago Sierra.

No obstante, esa visita no se ha producido. Tal y como estaba previsto --así lo han recordado a Europa Press desde la organización, que se trataba de un recorrido cerrado antes de la polémica--, Felipe y Letizia, que vestía un 'total look' rojo, han estado cerca de la galería pero no han pisado el stand de Helga de Alvear.

Los Reyes han estado acompañados por una numerosa comitiva --entre ellos el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo o la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor--. Pese a que en la delegación que acompañaba a los Reyes estaba prevista la presencia de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, finalmente no ha estado presente en esta visita por su "disconformidad" con la retirada de la obra. En su lugar, ha estado el coordinador general de la alcaldía de Madrid, Luis Cueto.

Los Reyes inauguran la 37ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid @FeriaArco https://t.co/sWudVTzCUZ pic.twitter.com/JI2jRk2mvl — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 22 de febrero de 2018

Los monarcas han llegado a las 11.30 al Ifema para iniciar su visita y apenas 20 minutos después, han llegado a la galería Hauser & Wirth, que se encuentra justo al lado de la citada galería de Helga de Alvear. No obstante, tras conversar unos minutos con los galeristas suizos, han continuado su camino girando a la izquierda, sin dejar posibilidad a lograr una imagen junta a la galería de la polémica.

Los Reyes han realizado una visita de cerca de una hora de duración en la que han visitado una quincena de galerías, conversando a su paso con los galeristas e interesándose por las piezas que exponen. También se han pasado por los diferentes stands de medios de comunicación con artistas invitados --El Mundo, El País y ABC-- y han cerrado su participación entrando a interesarse por el proyecto de la Fundación Fontanals Cisneros en España.

OBSOLESCENCIA PROGRAMADA

Sin duda, uno de los momentos más llamativos de la visita ha sido casi al final en la galería The Ryder, donde se encontraba una pieza de performance de Willilam Mackwell con una mujer subida a una camilla en las alturas, donde recibía vibraciones en la espalda y las convertía en sonido.

Los Reyes, en la inauguración de la 37ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid @FeriaArco https://t.co/sWudVTzCUZ pic.twitter.com/DGe5g2ZkCk — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) 22 de febrero de 2018

"Es una obra muy especial, que habla de la obsolescencia programada, también para el cuerpo", ha señalado con humor en declaraciones a Europa Press la galerista española Pati Lara, quien cree que la pieza ha gustado a los monarcas. "Han estado poco tiempo, se han interesado por mi trabajo y yo les he explicado lo que hago, en especial con este artista", ha señalado la galerista afincada en Londres.

Otra de las paradas de los Reyes, en esta ocasión de las primeras, ha sido en el stand de la galería neoyorquina León Tovar, donde también se encontraba esperándoles el embajador estadounidense, Richard Duke Buchan, con el que han estado conversando por cierto tiempo.

"CON LOS BRAZOS ABIERTOS"

El galerista colombiano León Tovar ha señalado que los intereses de los soberanos se han dirigido hacia la obra del artista Jorge Riveros, escultor y dibujante que ha vivido durante muchos años en Alemania, y del artista plástico Carmelo Ander Quin. "Son bastante simpáticos y han mostrado mucho interés", ha remarcado Tovar, quien ya recibió el pasado miércoles la visita de la baronesa Thyssen.

En la galería alemana Barbara Thumm la parada ha sido "más breve", y Felipe y Letizia solo han tenido tiempo de contemplar los dibujos de la artista peruana de 83 años Teresa Burga, donde "se han quedado sorprendidos por la belleza de su obra", según cuenta un portavoz de la galería.

Posteriormente, se han dirigido a la galería Casas Reigner, donde les han recibido "con los brazos abiertos". "El hecho de que vengan todos los años a Arco supone un gran respaldo para el arte", han explicado desde la galería, señalando que les han obsequiado con un libro. Tanto Letizia como Felipe se han mostrado interesados en los 50 'Dibujos para tatuajes' del artista José Antonio Suárez Londoño, así como en la pintura de Beatriz González --quien tendrá una retrospectiva en España de la mano del Museo Reina Sofía--.