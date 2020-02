Riiko Sakkinen, el autor de la obra de Franco en Arco: "Hay gente que pide prohibirla por fascista"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Riiko Sakkinen, el autor de 'Franco no era tan malo como dicen' --una de las obras destacadas de esta 39 edición de Arco--, ha lamentado que entre las reacciones que ha generado su pieza esté la de "prohibirla por fascista".

"Me está sorprendiendo mucho que en redes sociales haya gente que esté pidiendo prohibirla por fascista, porque eso quiere decir que no están entendiendo nada de la obra", ha explicado en declaraciones a Europa Press el autor.

Sakkinen --autor el año pasado de la obra 'Nuestros reyes favoritos' con el Rey Felipe VI como protagonista, ha señalado que el objetivo de todas sus obras es el de "intentar que la gente reflexione o se ponga a pensar" sobre un tema determinado.

En esta pieza recurre a la ironía a partir de una frase que se dijo en el colegio de su hijo para ridiculizar el discurso favorable a la dictadura franquista. "Claro que me imaginaba que podría llamar la atención la obra, y no rehúye de la polémica", ha indicado.

Eso sí, Sakkinen --finlandés de origen, pero residente en la provincia de Toledo desde hace años-- ha reconocido que generar polémica tiene su parte negativa. "Mi mujer tiene miedo de que los de Vox nos lancen un cóctel molotov", ha lamentado.

Con un precio de 15.000 euros, la obra aún no ha encontrado comprador --como sí lo hizo su cuadro sobre el Rey--, pero el autor ha aclarado que eso no es algo que le "quite el sueño".

"No es importante para mí. Claro que vivo en el capitalismo y la galería también quiere venderla y por eso la trae, pero esto no es algo que me importe", ha concluido.

PRIMERAS VENTAS

En estas primeras horas de la feria de Arco las primeras ventas han ido llegando con cuentagotas, pese al optimismo que están mostrando los galeristas consultados por Europa Press. Así, desde la propia Forsblom que alojan la obra de Sakkinen se ha vendido una pieza de R. Toivonen hecha con 'sustancias de animales muertos'.

La galería, que no facilita cifras de piezas vendidas, también ha apuntado a los "numerosos" coleccionistas que han acudido interesados por la obra estrella de su stand, la realizada por el artista chino Ai Weiwei.

Por ejemplo, en la galería Nino Mier ya se han vendido varias obras como las de Andrea Joyce Heimer por 20.000 dólares o 'Drawing party', de Rebecca Nass, por 10.000 dólares, según han señalado a Europa Press desde la galería.

También en Helga de Alvear se cuentan ya las primeras ventas --antes incluso de que se abrieran las puertas este miércoles--, en especial con dibujos de José Pedro Crofr con precios de 13.000 y 19.000 euros -la propia Helga de Alvear también ha adquirido obra en la feria--.