Sánchez crea un departamento de Asuntos Culturales al magen del Ministerio de Urtasun

Urtasun resta importancia al nuevo departamento y atribuye a Sumar el mayor peso del Ministerio de Cultura en el Gobierno

MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

Presidencia del Gobierno ha creado un Departamento de Asuntos Culturales que tendrá un director general al margen del Ministerio de Cultura que dirige Ernest Urtasum. El nuevo departamento está recogido en la modificación del Real Decreto 890/2023, de 27 de noviembre, por el que se aprueba la estructura de la Presidencia del Gobierno, que publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE)

Dicho departamento asistirá a la persona titular de la Dirección del Gabinete de la Presidencia del Gobierno en materia de cultura proporcionándole asesoramiento en materia cultural, información política y técnica que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones en esta materia, conocimiento de los programas, planes y actividades de los distintos departamentos ministeriales, con el fin de facilitar al Presidente la coordinación de la acción del Gobierno, según recoge el decreto.

Otra de las funciones del nuevo departamento será el seguimiento de todos los programas y acciones de la Unión Europea que tengan incidencia en las políticas públicas del Estado, proporcionando la información necesaria para la toma de decisiones europeas, así como conocimiento de las políticas y programas públicos adoptados y desarrollados por los gobiernos de las comunidades autónomas, a fin de facilitar la cooperación y la cogobernanza. También deberá facilitar la comunicación con la ciudadanía y atender y dar respuesta a todas aquellas sugerencias, quejas e informaciones que se dirijan al Presidente del Gobierno.

Urtasun ha asegurado, no obstante, no estar sorprendido ante el nuevo departamento creado por Presidencia y ha asegurado que no es algo nuevo sino que ya existió en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapero. "No me sorprende", ha asegurado el ministro en declaraciones a La Sexta recogidas por Europa Press en las que ha defendido la necesidad de una "estructura orgánica potente" para "defender los intereses del sector cultura" y ha atribuido a Sumar el logro de contar con un Ministerio de Cultura que no esté compartido con otras competencias como ocurrió en la legislatura pasada y otras anteriores.

"Antes de que llegara Sumar había un Ministerio de Cultura diluido junto con Deportes y en el cual no había Secretaría de Estado", ha dicho Urtasun quien ha puesto en valor que exista un ministerio y una Secretaría de Estado de Cultura que "no han coincidido prácticametne nunca a lo largo de la democracia".

Por ello, ha tratado de restar importancia al nuevo departamento de Asuntos Culturales de Presidencia y ha asegurado que "a partir de aquí cualquier otra dependencia del gobierno, sea Presidencia o sea cualquier otra que nos quiera ayudar a reforzar la presencia de la cultura en el organigrama de gobierno, bienvenida sea".

Al ser preguntado por la posibilidad de que Moncloa cree este nuevo departamento como contrapeso del poder de Sumar en las políticas culturales, el ministro se ha limitado a decir que cuando se negoció la composición del Gobierno de coalición y se propuso a Sumar el Ministerio de Cultura se exigió que "tuviera una representación orgánica, digna y a la altura".

"No nos parecía que fuera correcto, asumir Cultura en unas condiciones que no tuviéramos suficiente fuerza institucional y, por eso, negociamos que hubiera una Secretaría de Estado y un ministerio en paralelo, que nos permite darle mucho más empujón", ha argumentado.

Y ha añadido que "si la Presidencia del gobierno quiere recuperar la unidad de asuntos culturales que ya existió en la época de Rodríguez Zapatero y que fue eliminada o hay algún otro ministerio que quiera ayudarnos a reforzar esa presencia, yo estaré encantado". Ha insistido, no obstante, en reivindicar "que cultura está recuperando peso dentro del organigrama del gobierno desde que Sumar ha asumido esta competencia.