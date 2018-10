Los socios de la SGAE, entre ellos Teddy Bautista, acuden a votar en una jornada pendiente de la abstención

Actualizado 26/10/2018 15:06:49 CET

Bautista se siente "ganador de todas maneras" tras "años de espiral del silencio" y adelanta que "no ha hecho una quiniela" con candidatos

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La SGAE ha abierto este viernes 26 de octubre los colegios electorales para recibir a los socios --entre ellos, candidatos como Teddy Bautista o Antonio Onetti, de los más 'madrugadores'-- en una jornada en la que se estará pendiente de la participación, tras las peticiones de abstención de diversos artistas.

A las 10.00 horas se han constituido las seis mesas electorales; la central, en Madrid, y cinco autonómicas (Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao y Santiago de Compostela). La jornada electoral se prolongará hasta las 20.00 horas, momento en el que se dará por concluida y se procederá al escrutinio de los votos.

En cada mesa se han habilitado cuatro urnas, una por cada colegio electoral --Gran Derecho, Pequeño Derecho, Obras Audiovisuales y Editores-- y el proceso de voto ha dado comienzo "con plena normalidad". En total, están llamados al voto 18.970 socios, si bien se trata de un voto ponderado donde los socios con mayor recaudación tienen mayor número de votos.

Finalmente se han presentado un total de 75 candidaturas tras la retirada de 29 de ellas, con 35 puestos para la junta directiva --cuatro menos de los previstos debido a que no se ha cubierto el tope de plazas en el colegio de editores musicales--.

Posteriormente, estos 35 miembros elegirán tanto al nuevo presidente de la SGAE como a como a los miembros de la junta directiva en una primera reunión que previsiblemente tendrá lugar en la primera quincena de noviembre.

Alrededor de las 12.00 horas del mediodía, Bautista se ha acercado a las puertas de la sede en Madrid para votar y defender su candidatura. Sin embargo, el autor ha aclarado que ya se siente "ganador detodas maneras al haber salido de una espiral del silencio por siete años". "Hoy estoy bien", ha indicado el expresidente de la SGAE.

TEDDY BAUTISTA: "NO TENGO HECHA UNA QUINIELA"

Sobre sus opciones a volver a salir en la junta directiva, el músico canario ha preferido "ser realista y esperar a los resultados, que son los que mandan". "No tengo ninguna quiniela hecha y no he hecho porra: simplemente voy, cumplo con mi cometido y que los demás hagan el suyo", ha afirmado.

El candidato a la junta ha reconocido que "todos los apoyos" que reciba son "fundamentales" --a día de hoy, ha recibido el respaldo del músico Alejandro Sanz y dice que le han animado un centenar de socios--, si bien ha insistido en que lo importante será el voto del socio "que, cuando lo hace, es a medio y largo plazo".

En cualquier caso, ha insistido en que podría haber "sorpresas" en los resultados finales de la votación. "Yo no aconsejaría apostar directamente por nadie, sino esperar a los resultados. Aquí se presentan personas como Tomás Marco, un grandísimo compositor, o Hevia, con una base de apoyos importantes", ha añadido.

El expresidente de la SGAE ha insistido en su propuesta de "consenso", en una jornada en la que hay posturas dispares entre los socios. "No creo que haya una fragmentación fraticida, sino intereses encontrados y lo más sensato es provocar el diálogo", ha insistido.

SASTRÓN: "MI LABOR YA ES AGUA PASADA"

También por la mañana ha ejercido su derecho a voto el actual presidente en funciones, José Miguel Fernández Sastrón, quien ha recordado que en esta ocasión es "de los que menos protagonismo tiene" porque no presenta candidatura. "Mi labor aquí ya es agua pasada", ha apuntado.

Sastrón se ha mostrado preocupado tanto por la reducción en el número de candidatos para la junta directiva como por el llamamiento a la abstención --al que se ha sumado un comunicado de editores musicales en el que aseguran que no reconocerán el resultado de las elecciones--.

"Me preocupa que cualquier persona en una organización democrática diga que no va a reconocer los resultados: eso se llama de otra forma, pero no demócrata", ha indicado, tras defender la "legitimidad" de esta convocatoria electoral y sus resultados. "Para mí, cualquier candidatura votada por socios es legítima", ha aseverado.

Sastrón ha desvelado que animó a Bautista a presentarse como candidato, pero como "con todo socio que diga que se quiere presentar". "Que se presente Teddy me parece estupendo, es un señor con mucha experiencia aquí y, si analizamos su gestión, esta casa funcionaba",ha explicado. Además, no cree que esté tampoco "deslegitimado", porque lleva "esperando" siete años un juicio. ¿Encierras a una persona en su casa? ¿Anulas a una persona de por vida mientras un juez decide", ha preguntado.

ONETTI PIDE "MUCHOS VOTANTES"

Antonio Onetti, expresidente de la Fundación SGAE y otro de los candidatos a junta directiva, ha acudido a votar a la sede en Madrid y ha pedido que "haya muchos votantes". "Es importante que los socios se impliquen. Es muy común que los propios socios hablemos mal de cómo va la entidad, pero si no se vota, es chocante que luego se critique tanto", ha reconocido.

Asimismo, se ha referido a la vuelta de Teddy Bautista, quien "tiene derecho a presentarse, aunque muchos puedan pensar que hay conflicto de intereses". "A mi personalmente me choca que alguien que ha estado 30 años al frente sea la salvación, hay gente joven de otras generaciones y el relevo estaba dado. Pero respetemos la presunción de inocencia, porque es bastante triste que en siete años no haya tenido derecho a demostrar su inocencia o que se sancione su culpabilidad", ha añadido.

La jornada se ha abierto también con el comunicado de la Asociación Española de Editores Musicales en la que adelantaban que no iban a reconocer los resultados de las elecciones ni se sentirán "vinculados" a las decisiones de la junta directiva resultante de este proceso. A esta postura se ha sumado la Organización Profesional de Editores de Música (OPEM).

'#YONOVOTO'

En los últimos días, distintos músicos a través de redes sociales (Iván Ferreiro, Quique González o Dani Martín, entre otros) se han sumado al hashtag #yonovoto, para promover la abstención en este proceso. Uno de los candidatos retirados por la falta de voto electrónico --entre otros argumentos--, Patacho Recio, ha defendido esta postura, así como la necesidad de "no reconocer" estos resultados.

"Es triste y grave que a pesar de todas las solicitudes de colectivos de socios se haya seguido adelante con unas elecciones sin las suficientes garantías para los socios", ha destacado en declaraciones a Europa Press el músico, para luego alertar de que no descartan --junto a otros socios como Kiko Veneno o Álvaro Urquijo, también retirados--, impugnar la convocatoria en los juzgados.

"No han cumplido desde el primer momento con la legislación y han cumplido fallos tremendos con papeletas no validas", ha lamentado, después de recordar que "si esto sigue adelante", podrían retirar a finales de año su repertorio de la SGAE --Patacho estima que puede haber 500 socios en esta situación--.