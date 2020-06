'La sombra del viento', 19 años de la publicación de un fenómeno editorial y el inicio de una tetralogía superventas

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

En el año 2001 el escritor Carlos Ruiz Zafón presentaba la novela 'La sombra del viento' con la editorial Planeta. La obra, presentada al premio Fernando Lara 2000, quedó finalista de esa edición, pero Planeta decidió publicarla finalmente con una fuerte recomendación de Terenci Moix, que había participado en el jurado de aquel premio.

Este fue el inicio de una obra que terminaría por encumbrar a su autor a nivel mundial y que supuso el primer libro del cuarteto 'El Cementerio de los Libros Olvidados', una tetralogía que ha marcado un récord de ventas. En total, son cerca de 60 millones de lectores en todo el mundo, 50 traducciones y más de 30 millones de libros vendidos de toda la obra de Zafón.

Esta saga literaria incluye 'La Sombra del Viento' (2001), 'El Juego del Ángel' (2008), 'El Prisionero del Cielo' (2011) y 'El Laberinto de los Espíritus' (2016). En el año 2001, mismo año de la publicación de 'La sombra del viento', se imprimieron cinco ediciones.

Durante varios años después, fue el libro más vendido en España y su publicación vendría acompañada de una enorme popularidad y acogida de la crítica en Italia, en Francia, en Holanda, en Alemania, o Reino Unido, donde 'The Times' y 'The Guardian' coincidieron en calificarlo como un nuevo "clásico contemporáneo".

Así hasta un total de cincuenta países, incluido Estados Unidos, donde 'The New York Times' comparó a Zafón con García Márquez, Umberto Eco y Jorge Luis Borges. Cuando se publicó la segunda entrega de la tetralogía, 'La Sombra del Viento' había superado los diez millones de lectores.

Cuando su primer libro para el público adulto alcanzó el millón de ejemplares vendidos, Zafón explicó que su escritura "supuso una apuesta personal". "Hasta esta obra, siempre había estado haciendo lo que el mundo esperaba de mí y no lo que yo quería hacer", señalaba en el año 2006 en un encuentro con lectores.

Allí aseguró que "siempre había pensado que no era honesto con los lectores escribiendo literatura juvenil". "Por eso me puse a escribir 'La sombra del viento', que es la primera obra en la que he escrito lo que yo quería escribir", señalaba.

Zafón siempre expresaba su gratitud con los lectores, "que son los que hicieron posible este éxito", si bien esquivaba la fama literaria. "El éxito sólo conlleva una cierta pérdida de anonimato, aunque los escritores no somos tan famosos como los futbolistas o los asesinos en serie", bromeaba.

'La sombra del viento' entró en el año 2014 en una particular clasificación de la historia literaria. Penguin Classics, al escoger 26 clásicos de la historia de la literatura universal (tantos como letras del abecedario) para una colección conmemorativa, otorgó la Z a esta obra --en la que también estaban títulos de Charles Dickens, Jane Austen, Marcel Proust y James Joyce, entre otros--.

En el año 2016 se publicó su última novela y colofón de la tetralogía. Se trata de 'El Laberinto de los Espíritus', una obra que cerraba todo el proyecto narrativo. Uno de los últimos homenajes lo recibió en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México, aplaudido por centenares de lectores.