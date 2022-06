Susan Meiselas, Premio PHotoEspaña 2022

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

PHotoESPAÑA 2022 ha reconocido el trabajo y la carrera de la fotógrafa estadounidense Susan Meiselas con el premio especial que otorga el certamen en cada una de sus ediciones.

Miembro de la agencia Magnum desde 1976, su proyecto documental para la agencia cubriendo la insurrección en Nicaragua supuso un punto de inflexión en su carrera, a la vez que trasladaba la mirada de la comunidad internacional sobre la situación en el país centroamericano.

A partir de ese momento la carrera de Meiselas estuvo muy ligada a los conflictos políticos y sociales con coberturas de crisis humanitarias en Chile, El Salvador y la frontera entre Estados Unidos y México. Del mismo modo, ha realizado varios trabajos en su país natal.

En una edición de PHotoESPAÑA en la que una de las claves en la fotografía de estilo documental, la obra de Susan Meiselas puede encontrarse dentro del proyecto 'Sculpting Reality' de los comisarios invitados de PHotoESPAÑA 2022, Vicente Todolí y Sandra Guimarães.

Además, en esta edición el Premio al Mejor Libro de Fotografía del Año ha reconocido a 'Shifters', de Marta Bogdanska en la categoría internacional; 'Martín Chambí. Fotografías', en la categoría nacional; 'A mesma luta', de Rosa Jandira Gauditano, en la categoría de autoeditado; y RM, como editorial del año.

Por su parte, la galería Moisés Pérez de Albéniz, con la exposición 'Do not cross. Fotos inéditas 70's - 80's', de Antoni Miralda, ha sido galardonada con el premio OFF. El fotógrafo Jorge López, por su proyecto El Clot, es el ganador del Premio Descubrimientos PHotoESPAÑA 2022.

RECUERDO A OUKA LEELE

Por otro lado, el Festival también ha querido recordar la figura de Barbara Allende, Ouka Leele, una de las figuras más destacadas y originales de la fotografía española contemporánea y representante de la mítica Movida madrileña.

El jardín del Museo Lázaro Galdiano ha acogido este martes 7 de junio un acto en el que se ha entregado el Premio de Honor de PHotoESPAÑA a sus familiares y en el que han intervenido el director de cine Rafael Gordón y la actriz Ángela Molina.

Además, y gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, las pantallas de Callao han contado durante toda la jornada con un recuerdo a la trayectoria de Ouka Leele a través de algunas de sus imágenes más icónicas.