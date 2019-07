Teddy Bautista vuelve a la Junta Directiva de la SGAE

Actualizado 25/07/2019 13:25:57 CET

El músico y actor teatral español, líder del grupo musical 'Los Canarios', Teddy Bautista, llega a una Asamblea General Ordinaria en el Hotel Intercontinental de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) Teddy Bautista ha vuelto este jueves 25 de julio a participar en la Junta Directiva de la entidad, según ha podido saber Europa Press. El músico se incorpora a la dirección de la SGAE tras aceptar sustituir al bajista Fernando Illán, del colegio Pequeño Derecho, que presentó su dimisión el pasado mes de junio.

La SGAE celebra este jueves 25 de julio la primera Junta Directiva tras la Asamblea General celebrada el pasado 24 de junio y en la que la presidenta de la entidad, Pilar Jurado, no consiguió que una mayoría necesaria de socios aprobara los nuevos estatutos.

El pasado mes de junio, tal y como marcan los estatutos vigentes, la SGAE comunicó al músico que era el siguiente en la lista para entrar en la Junta Directiva tras la dimisión de Illán.

De haberse aprobado los nuevos estatutos defendidos por la presidenta de la institución, Pilar Jurado, las próximas dimisiones no se cubrirían de forma automática sino que exigirían elecciones de los puestos vacantes. Esta novedad no habría afectado a Bautista ya que la dimisión de Illán se produjo poco antes de la votación de los nuevos estatutos que, en todo caso, no vieron la luz.

El propio Bautista ya adelantó el pasado mes de junio, precisamente antes de la celebración de la Asamblea General de la entidad, que era "probable" que volviese a la junta directiva de la entidad. "Es probable que sí", señalaba ante los medios justo antes del inicio de la reunión.

El exdirectivo de la SGAE se había presentado a las elecciones del pasado mes de octubre, aunque finalmente no salió elegido. Teddy Bautista tiene pendiente la resolución de un proceso en el que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata investiga a un total de once personas por un presunto desvío de fondos en la sociedad de autores y los delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida.