El Thyssen acoge una performance de Claudia Comte y Cecilia Bengolea que imita el movimiento de especies marinas

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (TBA21) presenta este lunes a las 20.00 horas 'The Day that Wood and Matter Wanted to Become Salt Water', una performance de Claudia Comte con movimiento de Cecilia Bengolea y música de Egon Elliut en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, según ha informado la fundación.

La actuación de Cecilia Bengolea imita tanto la práctica de Claudia Comte como los propios corales. "Sus movimientos absorben las formas de vida del agua para mostrarlos más reales e influir en nuestros cuerpos y que así también nosotros la acompañemos en este ejercicio", señala la fundación.

TBA21 entiende la práctica artística como un agente para el cambio social y esa idea permea toda su actividad como se puede comprobar en su programa con motivo de ARCOmadrid 2021 y en la exposición 'After Nature', de la artista suiza Claudia Comte y comisariada por Chus Martínez, que se muestra en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza hasta el 22 de agosto de 2021.

Claudia Comte (1983) es una artista suiza cuyo trabajo se define por su interés por la memoria de los materiales. Su enfoque minimalista es metódico y dinámico a partes iguales y sus obras están impregnadas de un sentido lúdico. Su producción artística abarca desde la escultura hasta la pintura pasando por las instalaciones multimedia.

Por su parte, Cecilia Bengolea (Buenos Aires, 1979) traduce su práctica de danza comunitaria antropológica en video, escultura e instalación. Concibe la performance como una forma de escultura animada que le permite convertirse en objeto y sujeto simultáneamente.

Por último, Egon Elliut es el proyecto del compositor multigénero de origen austriaco Egon Thuile, que creció entre Kenia y Guatemala y ahora reside en Berlín. Su música es un experimento alimentado por su curiosidad, por el comportamiento humano colectivo y la cultura de juego. Egon ha colaborado con Claudia Comte en múltiples producciones desde 2013.