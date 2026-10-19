El Thyssen inaugura El universo freudiano de Dalí: "Sin el conocimiento de Freud, su pintura habría ido por otro lugar"

Tristán Loco, 1944. Técnica mixta. 876 x 1476 cm. Lempertz, Bruselas. - FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ / MUSEO THYSSEN

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza ha inaugurado este lunes 'El universo freudiano de Dalí', una exposición que propone releer la trayectoria del artista de Figueres a partir de su relación con Sigmund Freud y cuyo comisario, Jaime Brihuega, ha asegurado que "sin el conocimiento de Freud, Dalí habría sido otra cosa y su pintura habría ido por otro lugar".

La muestra, que se podrá visitar del 20 de octubre al 24 de enero de 2027, reúne 128 obras entre cuadros, dibujos, esculturas y vídeos procedentes de museos e instituciones europeos y norteamericanos. Se organiza en seis secciones cronológicas y se completa con piezas de Ingres, Severini, Arp, Schwitters, Federico García Lorca, Tanguy, Santiago Ramón y Cajal y el propio Freud. El director artístico del museo, Guillermo Solana, ha apuntado que la expectativa es superar los 175.000 visitantes.

Solana ha explicado que el germen del proyecto fue una exposición celebrada en Viena en 2022, comisariada por Brihuega y a la que el Thyssen contribuyó con un préstamo. Ha recordado que, antes de ella, no había habido ninguna muestra centrada exclusivamente en la relación obsesiva de Dalí con Freud, un tema que, ha dicho, era central y evidente pero había sido pasado por alto durante mucho tiempo. Tras aquella muestra, ha añadido, ambos decidieron aprovechar la investigación de Brihuega para convertirla en una verdadera retrospectiva.

Para lograrlo, el museo ha contado con préstamos de tres grandes colecciones: la Fundación Gala-Salvador Dalí, el Museo Reina Sofía, que cede obras capitales como 'El hombre invisible', y el Museo Dalí de San Petersburgo (Florida). Solana ha señalado que el Thyssen no tiene el espacio ni el "músculo" de las grandes retrospectivas, como la celebrada en Madrid hace 13 años, pero que la suya tiene "un foco, un argumento, una historia" y que las obras se han seleccionado según ese hilo y no por ser las mejores posibles.

El director artístico ha indicado que Brihuega ha hecho un experimento de inmersión con "la metáfora del buzo", con la que el comisario ha querido ir hasta el fondo de Dalí. Ha pedido no perderse las relaciones que establece la exposición entre los dibujos de Ramón y Cajal sobre el sistema nervioso y los del pintor, y entre 'La saeta' de Julio Romero de Torres y 'El hombre invisible', un descubrimiento que, según ha dicho, está más al alcance de investigadores cercanos que de los de otros países.

Solana ha reconocido, además, que entre los historiadores del arte existe cierta sospecha hacia el Dalí posterior a la Segunda Guerra Mundial, algo que ha atribuido a que el propio artista hizo todo lo posible por provocarla. Sin embargo, ha defendido que era imprescindible comprenderlo en su totalidad, también en esa etapa en la que se interesó por la estructura subatómica de la materia, la ingravidez o la teoría del caos.

Por su parte, Brihuega ha asegurado que el visitante se va a encontrar con "obras maestras" procedentes de distintos lugares del mundo, cada una de ellas "una ventanita" que, ha dicho, te absorbe de una manera que él todavía no ha conseguido comprender del todo. Ha explicado que el recorrido sigue la biografía del artista y que la primera sección aborda la "materia prima" de su personalidad: un padre autoritario, la muerte de su madre cuando tenía 17 años y un hermano, también llamado Salvador, fallecido antes de que naciera.

LA RELACIÓN CON FREUD EN LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

El comisario ha situado hacia 1923 el momento en que Dalí, ya en la Residencia de Estudiantes de Madrid, descubre a Freud y empieza a hablar de él con amigos como Federico García Lorca, Pepín Bello o Luis Buñuel. Ha afirmado que el psicoanálisis fue para el pintor una "patente de corso" con la que todo lo que llevaba dentro, hasta entonces fuente de angustia, podía salir al exterior sin vergüenza y convertirse en material poético. La exposición recuerda además que en torno a 1926, hace ahora 100 años, Dalí, Lorca y Buñuel dieron forma a los cimientos del primer surrealismo español.

Brihuega ha explicado que en las salas el espectador asiste a la incorporación de Dalí al grupo surrealista en París, entre 1929 y 1931, que supuso, ha dicho, una "bendición" para un movimiento en crisis sobre hasta qué punto las artes visuales podían representar el inconsciente, y al desarrollo de su método paranoico-crítico, al que dedica una treintena de obras. Ha destacado también la capacidad técnica del pintor en obras de pequeño formato de esa etapa.

El comisario ha relatado que Dalí intentó visitar a Freud en su casa de Viena en varias ocasiones sin lograrlo, ya que le decían que estaba enfermo o en el campo, y que el encuentro, celebrado en Londres en 1938, se produjo finalmente por mediación de Stefan Zweig. Esa reunión es, el museo, el punto de inflexión de la muestra, que incluye el dibujo de Freud que Dalí realizó a raíz de ella.

Brihuega ha planteado, sin poder afirmarlo "con rotundidad", la posibilidad de que Dalí intentara crear una conexión con Freud al incluir en sus cuadros un amuleto romano de una mano sujetando un huevo, que vio en la casa del psicoanalista, y ha animado a pensar en ello.

Sobre el periodo posterior a 1940, el comisario ha sostenido que la presencia de Freud no desapareció de su obra, aunque el pintor afirmase que su interés había decaído frente a asuntos científicos y religiosos. Ha añadido que la identidad sexual de Dalí, con la bisexualidad y el hermafroditismo, está presente en su obra y se aprecia en los cuadros.

Por su parte, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, ha definido a Dalí como "uno de nuestros grandes de la pintura universal" y ha explicado que la exposición se enmarca en un convenio de promoción turística y cultural, en el que ha destacado que el 70% de los turistas que recibe la región viene atraído por su cultura y su patrimonio.

Asimismo, la coordinadora general del Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, María José Barrero, ha señalado que la muestra pone en conexión al pintor con la Generación del 27, cuyo centenario se acerca y para el que el consistorio ha elaborado una amplia programación.

SE PODRÁ VISITAR LOS SÁBADOS POR LA NOCHE

El director general de Uber España y Portugal, Felipe Fernández Aramburu, ha anunciado la renovación del patrocinio de las Noches Thyssen con Uber, que permitirá visitar la exposición los sábados de 21.00 a 23.00 horas de manera gratuita. Según los datos que ha aportado, hasta junio acudieron a las visitar nocturnas más de 16.400 personas, un 22% más que el año anterior, con el 65% de los visitantes procedente de Madrid y un 35% entre 18 y 34 años. Para más de un tercio de ellos fue su primera visita al museo.

El museo ha programado además un concierto del grupo asturiano Puño Dragón el 24 de octubre, primer sábado de apertura nocturna gratuita de la exposición, y un ciclo de conferencias, del 28 de octubre al 25 de noviembre, en el que participarán Ian Gibson, Juan José Lahuerta, el propio Brihuega, Alyce Mahon y Elliot King.