Trabajadores del espectáculo convocan manifestaciones el 14 de marzo cuando "se cumple un año de condena" en el sector

Uribes no tira "la toalla" para que se puedan celebrar festivales este verano, pero no será "en las formas habituales"

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La asociación Movilización Unida de Trabajadores del Espectáculo (MUTE), ha convocado diferentes manifestaciones el próximo 14 de Marzo bajo el lema '#1AñoDeCondena' para "reclamar todos los derechos arrebatados" al sector.

"Son 365 días en los que este sector ha vivido la peor crisis de la historia y hemos visto como todas las administraciones han pisoteado a trabajadores, autónomos y empresas. Finalizado el camino del dialogo con los diferentes ministerios y comunidades autónomas sin resultados positivos, volvemos a la calle", ha anunciado la asociación.

Córdoba, Valladolid, Sevilla, Zaragoza, Madrid y Valencia serán algunas de las ciudades donde se convocarán estas manifestaciones, todas a las 12:00 el 14 de Marzo. MUTE ha adelantado además que emprenderá acciones judiciales.

"Un año en el que hemos cambiado los micrófonos, equipos de sonido, focos y escenarios por colas del hambre. Continuamos con un sector devastado que vive en la incertidumbre por las cancelaciones arbitrarias que no depende de una norma homogénea en todo el territorio", ha indicado la asociación.

En cuanto a las demandas a la administración, han animado a los autónomos y empresarios a sumarse para reclamar todas las pérdidas sufridas en este año, rellenando un formulario.

Precisamente, el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, se ha referido este lunes 8 de marzo al futuro de los festivales de música este verano en un Desayuno Informativo de Europa Press.

El ministro ha resaltado que no tira "la toalla" respecto a que se puedan celebrar, aunque con matices. "En las formas habituales evidentemente no se celebrarán, pero tenemos que ver qué podemos hacer y no tiro la toalla. Esta pandemia nos ha enseñado que es difícil hacer planes a medio plazo porque las circunstancias pueden cambiar y que debemos tener distintos planes", ha añadido.

Así, ha destacado que en función de la evolución de la pandemia, tanto en música como en deporte "se podrán tomar medidas, siempre con la voluntad última de que vuelva el público". "Pero hay que hacerlo con una clara responsabilidad para evitar pasos atrás", ha indicado.