UGT critica el "abandono" del Ministerio de Trabajo a 150.000 profesionales del sector taurino

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unión General de Trabajadores (UGT) ha criticado el "abandono legal y de cobertura protectora" del Ministerio de Trabajo y Economía Social a 150.000 profesionales del sector taurino.

En este sentido, el sindicato ha destacado que el sector taurino en España "es mucho más que un puñado de rostros conocidos por la opinión pública a través de los medios de comunicación", ya que lo integran también banderilleros, matadores, rejoneadores, novilleros, mozos de espada o picadores, que, a su juicio, "están viviendo una situación dramática en estos días".

UGT ha recordado que se trata de "un importante sector productivo de carácter transversal" que influye sobre 103 actividades económicas que van desde la cría ganadera hasta la hostelería y la restauración, fijando población principalmente en la economía rural, con un impacto en la economía de 4.150 millones de euros, representando el 0,36 por ciento del PIB, según datos de 2017.

Para el sindicato, tal abandono "se concreta en la obstinada, por reiterada, denegación de la prestación extraordinaria para artistas de espectáculos públicos", que aparece regulada en el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del Covid-2019.

En él se recogen prestaciones extraordinarias dirigidas al colectivo de artistas en espectáculos públicos. Entre ellos, las personas trabajadoras del sector taurino, incluidos en esa categoría de artistas por el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto.

UGT ha criticado que este derecho legal a la prestación "está siendo denegado de manera reiterada por las oficinas provinciales del SEPE porque, estiman, que las personas trabajadoras del sector taurino no son artistas y que no se encuentran ubicados dentro del sector cultural o, incluso, llegando a indicar que estas prestaciones no son 'para toreros'".

"Ubicarse en una posición de presunta autoridad moral para, desde ella, justificar la discriminación de un colectivo de personas trabajadoras es inaceptable. Hoy se materializa en este colectivo, y con la misma lógica, mañana podrían hacerlo con cualquier otro, mientras la tauromaquia sea una actividad legal en este país, UGT defenderá los derechos de sus trabajadores", ha defendido el sindicato.

No obstante, UGT ha lamentado los incidentes que se están ocasionando en los últimos días por parte de algunas personas trabajadoras del sector taurino, personas que, "desesperadas por su situación económica, entendieron que no había otra salida que la del desahogo de la protesta y el insulto".

"UGT no justifica esta forma de actuar, si bien apoyamos sus demandas y comprendemos la angustiosa desesperación de las familias afectadas que, con impotencia, ven cómo se les discrimina, cómo se les niega unas prestaciones a las que tienen derecho, cómo se les está empujando a las colas de los comedores sociales", ha apuntado.

El sindicato ha resaltado que es "urgente y necesario" que desde el ámbito ministerial se aclare la situación de los profesionales del sector taurino "y, con argumentos, se trabaje para no dejar atrás a ninguna persona trabajadora".

"No estamos en tiempos de abandonar a centenares de familias, personas que cumplen con sus obligaciones ciudadanas. No se ha de jugar con una profesión por el simple hecho de primar la ideología sobre la legalidad, la norma y el orden jurídico", ha sentenciado.