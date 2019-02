Urroz defiende la "transparencia" en la elección de galerías para ARCO y abre la posibilidad a facilitar puntuaciones

Publicado 20/02/2019 18:24:06 CET

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El codirector de la feria ARCOMadrid, Carlos Urroz, ha defendido en una entrevista con Europa Press la "transparencia" en la elección de galerías, si bien ha dejado la puerta abierta a facilitar las puntuaciones particulares "desglosadas" de aquellos que lo reclamen, porque "es una cuestión fácilmente corregible".

A principios de esta semana se conocía una sentencia por la que el Juzgado de Primera Instancia número 81 de Madrid daba en parte la razón a un galerista que fue excluido en la feria de 2006.

En el escrito, el juez concluía que a'My Name's Lolita Art' se le impidió participar en esa edición saltándose el principio de publicidad, transparencia y no discriminación al no dar información sobre cómo se valoró su proyecto con respecto a los seleccionados.

"Lo que dice la sentencia es que esa información sobre las puntuaciones quizás tenga que estar incluida en el acta, pero no dice que el sistema de puntuación sea erróneo ni acede a las pretensiones de la galería demandante accediera a sus pretensiones. Y eso es fácilmente corregible", ha apuntado Urroz, quien además confirma que se ha recurrido la sentencia.

Para la codirectora de ARCO, Maribel López se trata de "una estética de transparencia que es fácil de conseguir". "A quien no esté conforme , se le facilitaría toda su puntuación desglosada, eso sería el paso que nos falta. Y solo se lo daríamos al que apela", ha apuntado, incidiendo en el hecho de que publicar todas las puntuaciones sería "imposible" porque hay galerías no seleccionadas que no querrían que se publicara.

Urroz ha defendido el actual proceso de selección "donde se intenta objetivizar una cosa tan subjetiva como el arte", en el que participan diez jueces de distintas nacionalidades y en el que se puede recurrir a un comité distinto con dos directores de un museo nacional y otro extranjero y un abogado.

Urroz ha señalado que el recurso contra la sentencia viene del hecho de "no estar de acuerdo" con el texto en el que se habla de "falta de transparencia". "Esta galería ha hecho cuatro demandas distintas contra Ifema y todas se basan en que nuestra comunicación tendría que ser como un ente público, y somos un ente privado regido por lo público solo en determinados aspectos", ha concluido.