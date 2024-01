Urtasun se enzarza con Vox a cuenta de la "censura": "Defender la cultura española es defenderla de ustedes"

El ministro se "solidariza" con la actriz Itziar Ituño tras la retirada de campañas publicitarias: "No es de recibo"



MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, se ha enzarzado este lunes con los representantes de Vox en su primera intervención en la Comisión de Cultura en el Congreso, al afirmar que está "francamente preocupado por el ascenso de fuerzas" como la liderada por Santiago Abascal y que va a estar "enfrente" de sus actuaciones en el sector.

"Me van a tener enfrente. Defender la cultura española en estos momentos es defenderla de ustedes, que son actualmente el principal problema que tenemos en materia del regreso de la censura en España", ha remarcado el ministro tras las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Joaquín Robles.

Robles ha tachado previamente a Urtasun de "hispanófobo" porque "ha interiorizado de un modo evidente parte de esa leyenda negra que compara el Imperio Español con el Congo Belga". "Nos acusan de censura ustedes, que son los campeones de la censura, la izquierda 'woke' , la campeona de la censura. Aquí cada vez que alguien se sale de su ideología, se le considera un apestado. Y si se le ocurre declarar su simpatía por Vox, directamente está perdido, no lo contratan en ninguna parte", ha comentado.

Asimismo, el portavoz de Vox ha pedido que se defienda la lengua española en Cataluña porque "no hay idioma más marginado". "Le pido que sea ministro de Cultura del reino de España, que defienda la cultura poniéndole un adjetivo al lado, española, eso implica también la defensa de la cultura gallega, de la cultura vasca y de la cultura catalana, pero fundamentalmente tiene usted que defender la cultura española", ha manifestado.

Urtasun ha cuestionado que esta formación le critique por "hablar de democracia y libertad". "Lo hago por una cuestión muy sencilla, que es que yo, como europarlamentario que he sido durante nueve años, estoy francamente preocupado por el ascenso de fuerzas como ustedes", ha lamentado.

"Yo voy a defender la cultura española, no le quepan la menor duda. ¿Pero sabe de quién tengo que defender la cultura española los dos últimos meses? La tengo que defender de ustedes, que han tratado de retirar la subvención al premio Miguel Hernández y no voy a tolerar que boicoteen el Festival Periferias, como han hecho chantajeando al gobierno del Partido Popular en Huesca", ha apuntado.

Precisamente, el portavoz del PP y vicesecretario de Cultura, Borja Sémper, ha replicado a Urtasun respecto a sus actuaciones contra la "censura", recordando otros casos en los que se ha producido con dirigentes de izquierdas. "¿La censura también ocurre cuando Podemos y Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao piden censurar a C. Tangana por sus letras? ¿O cuando la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau censuró un cartel del torero Morante de la Puebla?", ha cuestionado.

'ALTSASU' E ITZIAR ITUÑO

Urtasun también ha calificado como "fuera de lugar" la manifestación convocada por Vox frente al Teatro de La Abadía por la obra 'Altsasu', trasladando todo su apoyo al director del centro, Juan Mayorga. Y, al mismo tiempo, ha hablado sobre la retirada de campañas publicitarias a la actriz Itziar Ituño tras su participación en una manifestación a favor de presos de la banda ETA.

"También traslado todo mi apoyo, lo quiero decir como ministro de Cultura. Eran patrocinios privados, es verdad, no eran patrocinios públicos, pero creo que nadie debe ser penalizado por sus ideas y por lo tanto quiero solidarizarme con ella: no es de recibo lo que está lo que está viviendo", ha apuntado.

Previamente, la diputada de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha comentado que la actriz Itziar Ituño está viviendo un episodio de censura por una campaña "feroz, antidemocrática e inadmisible" por participar en una manifestación, ante lo que ha pedido al Ministerio que se pronuncie al respecto.

LA TAUROMAQUIA, UN GASTO "MUY MUY BAJO"

La diputada del Grupo Popular, Sol Cruz-Guzmán, ha sacado a debate la postura del ministro respecto a los toros, pidiendo "libertad" para los amantes de la tauromaquia. La diputada 'popular' entiende que Cultura está quitando "reconocimiento" a la disciplina. "Acérquese a conocer nuestro ecosistema único en el mundo y abandone su animalismo de sofá de diseño", ha criticado.

Urtasun se ha defendido recordando que todavía no ha hecho "ningún anuncio" respecto a este sector. "La única cosa que he dicho es reiterar mi posición. Pero sí puedo decirle, y esto ya me lo he encontrado, es que el gasto público del Ministerio de Cultura en Tauromaquia es prácticamente inexistente, muy, muy bajo. Y esto ha sido así incluso con las administraciones del Partido Popular", ha reiterado.

También ha añadido que los datos obtenidos de los jóvenes aficionados que han hecho uso del bono cultural para los toros "también son mínimos". "Fue toda una discusión esta cuestión y los datos son mínimos, luego quizá podamos dar los datos. En cualquier caso, lo que hace el Ministerio de Cultura con todas las administraciones es muy poco en esta materia", ha concluido.

Por último, Urtasun también ha defendido el programa 'Prado extendido', recordando que era algo que ya se "encontró" cuando llegó al Ministerio. "El prado colabora con más de 250 museos en toda España para que esas obras puedan estar en el conjunto del territorio español, porque el Museo del Prado no es un museo madrileño. Es un museo español", ha concluido.