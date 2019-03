Antonio Gamoneda, Luna Miguel y el dúo Los Peligro recitan sus versos para Google en este Día Mundial de la Poesía

Publicado 21/03/2019 12:21:13 CET

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Premio Cervantes Antonio Gamoneda, la poeta 'millennial' Luna Miguel y el dúo Los Peligro recitarán sus versos en el Asistente de Google para conmemorar el Día Mundial de la Poesía, que se celebra este jueves 21 de marzo.

"La poesía del siglo XXI se halla cada vez más lejos de las estanterías: los poemas se han trasladado a recitales en cafeterías y bares, lecturas en YouTube o versos en redes sociales", ha explicado la compañía, que ha añadido que los interesados en la poesía encontrarán una nueva forma de disfrutarla con el Asistente de Google gracias a una colaboración con algunos poetas españoles contemporáneos.

Para celebrar el Día Mundial de la Poesía, la compañía ha habilitado esta posibilidad. En concreto, hay que decir 'Ok Google, dime un poema' para poder escuchar uno de los más de 20 disponibles, recitado con la propia voz de los poetas.

Asimismo, para escuchar a uno de los poetas en concreto, también se puede pedir al Asistente 'Ok Google, que Antonio Gamoneda me lea un poema', 'Ok Google, que Luna Miguel me lea un poema' u 'Ok Google, que Los Peligro me lean un poema'.

También se le puede preguntar al asistente de Google cuál es su poema favorito o decirle que cuente algo curioso sobre los escritores españoles para averiguar más sobre los autores. Los poetas combinan en sus textos diferentes perspectivas de la poesía española actual, desde la madurez, la intimidad o una dimensión social.

Finalmente, la compañía ha aclarado que estos comandos funcionan en todas las versiones del Asistente de Google, tanto en teléfonos móviles (Android e iOS) como en Google Home y televisores que tengan el Asistente de Google.