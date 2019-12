La Biblioteca Nacional adquirirá los títulos de Círculo de Lectores que no tenía

Publicado 12/12/2019 16:17:26 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Biblioteca Nacional ha firmado un convenio con el Círculo de Lectores por el que adquirirá los títulos de la editorial que aún no estaban en la institución, después del cierre de la empresa de Planeta anunciado el pasado 7 de noviembre.

Un portavoz de la Biblioteca Nacional ha explicado a Europa Press que, tras la reunión mantenida entre representantes de ambas partes, la institución se encuentra ahora a la espera de que Círculo de Lectores envíe un listado con todos los títulos publicados por la editorial.

De todos ellos, la BNE recuperará aquellos de los que todavía no tenía ningún ejemplar. Pese a que existe la obligación por ley desde el año 1958 del depósito legal de tres ejemplares, algunos editores "no cumplían" a veces con este mandato y es por ello que el catálogo de Círculo "no está al completo" en la Biblioteca.

En cualquier caso, este mismo portavoz ha recordado que la institución no albergará más de dos ejemplares de cada título que falte, que podrán ser depositados tanto en formato físico como digital e incluso en otros formatos, como DVD.

Planeta anunció el pasado mes de noviembre el cierre de su red comercial y los canales de venta de Círculo de Lectores por la "insostenibilidad" del modelo.

El grupo avisó a sus vendedores por burofax del cierre de la red, que funcionaba con un modelo de suscripción por el que un agente entregaba a los socios el catálogo, y después pasaba a recoger el pedido y al cabo de unas semanas llevaba el libro.