Camila Sosa ve un clima "ominoso" en Argentina por Milei y llama a indagar en por qué LGTBI lo apoyan: "Es llamativo"

Presenta 'Tesis sobre una domesticación', donde cuestiona la "peligrosa institución" de la familia y el matrimonio

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La escritora argentina Camila Sosa (1982) ha señalado que ve un clima "ominoso" en Argentina por el Gobierno de Javier Milei y ha llamado analizar cómo ha llegado a conseguir que miembros de la comunidad LGTBI lo apoyen.

"Me llama la atención la cantidad de maricones, de lesbianas, de travestis que apoyan a Milei. Es algo llamativo y algo para atender sin juzgar, sin esta cosa acusatoria del progresismo, que dice 'vos votaste mal'", ha apuntado Sosa este martes, 16 de enero, en una rueda de prensa para presentar su libro 'Tesis sobre una domesticación' (Tusquets), que llega a las librerías.

Cuestionada por cómo vive el colectivo en la Argentina de Milei, la autora ha indicado que "la gente tiene miedo" ante las medidas y la inflación en la que está sumergida el país. "Estamos todos con miedo a ser pobres, con miedo a tener hambre, con miedo a no poder pagar los privilegios que tenemos", ha agregado.

Sin embargo, ha admitido que a ella le despierta más curiosidad el apoyo de parte del colectivo al presidente y ha expresado su deseo de poder ver "qué hay en el mundo de Milei que le parece atractivo y justo" a algunas de estas personas.

En este sentido, ha reconocido que puede llegar a pensar en que ha "llegado la hora de la igualdad para ser igual de hijos de puta o de cretinos", si bien considera que la respuesta a la cuestión que plantea es otra, una que ella, "ni socióloga ni política", solo podría buscar en la literatura o el teatro, lo que "no sirve a nadie".

Pese a ello, ha lamentado que la "sociedad" se "alía" con "discursos que pretende excluir, asesinar y perseguir" a esta comunidad y ha advertido de que Milei solo es la "punta del iceberg" porque para llegar hasta el Gobierno se ayudó incluso de aquellos que mostraron "desinterés" por las elecciones.

"De alguna manera también mi actitud en las últimas elecciones, que fue como decir 'está todo mal', tiene algo que ver con que hoy Milei esté en el poder. Asumo mi responsabilidad", ha dicho, achacando ello al desinterés, uno que también se puede ver en la protagonista de la novela que presenta.

'TESIS SOBRE UNA DOMESTICACIÓN'

En 'Tesis sobre una domesticación', Sosa pone ante el lector a una actriz trans que tiene una familia junto a un abogado gay y un hijo adoptado, una vida burguesa y apacible, pero abrumada por culpas. En la historia, la familia se aferra a sus momentos de felicidad sin percatarse de ha sido vencida desde el principio.

La escritora ha explicado sobre el libro, copado de escenas eróticas, que se trata de una historia en la que se cuestiona la familia y el matrimonio, una "institución bastante peligrosa" en Latinoamérica, donde las mujeres e infancias sufren violencia en estos núcleos.

Así, ha afirmado que en el libro intenta "entender" los roles de una "institución" a la que ella ha llegado tarde y lo hace, de forma provocadora, de la mano de una protagonista actriz, una profesión que siempre le ha llamado la atención.

Sobre la domesticación que encara la actriz en el libro, lo asemeja con esa "esclavitud" que tantas veces se representa y que incluso puede trasladar a su caso, del que se dio cuenta cuando "tomó conciencia del daño que se le había hecho por ser travesti en Argentina" y después por ser "una actriz travesti".

Asimismo, ha incidido en que la domesticación es la "asfixia" y se ha señalado también como una persona que fue "domesticada en la pobreza y ahora está acorralada por la riqueza". "Esto es peor aún, estoy acorralada por los gustos burgueses, lo que parece una estupidez en un mundo donde se mata. Es de una frivolidad imperdonable", ha manifestado.

"TRAVESTI" ANTES QUE MUJER TRANS

Por otro lado, Sosa, que ha defendido su "derecho a provocar en la vida y la literatura", ha explicado el motivo por el que se refiere a su protagonista como "travesti" y no como mujer trans Así lo prefiere y así se reivindica ella.

"No sé quién armó este quilombo, ignorando la existencia de un lenguaje en Latinoamérica que tiene que ver con el travestismo. Las travestis latinoamericanas existimos desde antes de que llegaran los españoles a estas tierras, existíamos en colonia, existíamos entre los mapuches, existíamos entre los incas, existíamos entre los mayas, teníamos tenemos una historia. Entonces, nosotras siempre fuimos travestis", ha defendido.

Asimismo, ha explicado que esta palabra en Latinoamérica lleva a imágenes como "la noche, la pobreza, la ropa, los cuerpos, los clientes, el semen, los crímenes o el rechazo", por tanto, "es mucho más literaria que decir mujeres trans".

"Una dice mujeres trans y a lo único que se refiere es una identidad que parece nacida de un repollo. Vos decís travesti y tenés todo un aparato económico, político, un aparato de custodia alrededor. Por eso me reivindico como tal y me niego a usar mujeres trans para escribir, me parece antiliterario", ha sentenciado.

El libro, que salió en 2019 pero la autora ha reescrito, cuenta con una película ya rodada en la que Sosa interpreta a la actriz y el actor mexicano Poncho Herrera a su pareja, el exitoso abogado. Al respecto, la escritora ha aclarado que la novela no tiene tintes autobiográficos, si bien la actriz sí: "Tiene un 90% que ver conmigo, con mi miedo a enamorarme y formar una familia, con mi miedo a ser domesticada".

En la obra, además, se vuelve a repetir elemento de su universo narrativo, como su Córdoba natal, y la zona rural en la que se crió, en contraste con la vida en la ciudad. En este sentido, ha señalado que se interesa por la "enorme diferencia" entre lo rural y lo urbano, y se ha acordado del escritor Miguel Delibes, en cuyas novelas se trata este contraste y la argentina leyó en sus inicios.