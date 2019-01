Daniel Jiménez 'mata' a Ray Loriga en su nueva novela: "Hay que agitar el ambiente literario"

Publicado 10/01/2019 18:12:46 CET

MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El escritor Daniel Jiménez publica 'Las dos muertes de Ray Loriga' (Galaxia Gutenberg), novela en la que ficciona una supuesta muerte del autor de 'Héroes', con el objetivo de repasar su obra, pero también con el de "jugar un poco" y "agitar el ambiente literario".

"Es una suerte de parodia de la novela negra, un juego, pero con el que he querido trascender la idea de ser un mero imitador", ha explicado en una entrevista con Europa Press el autor, quien publica su segunda novela tras su debut con 'Cocaína', ganadora del Premio Dos Passos hace tres años.

Al igual que en su anterior obra, el protagonista en 'Las dos muertes de Ray Loriga' es Daniel, también escritor y alter ego del autor, que decide investigar por su cuenta la muerte de Loriga en extrañas circunstancias en Buenos Aires. La autoficción se mezcla con el suspense en una novela que, mediante numerosas citas de las obras de Loriga, reflexiona sobre la escritura y qué significa ser escritor.

Jiménez ha explicado que Ray Loriga se mostró desde el principio "encantado con la idea", aunque todavía no ha llegado a leer el resultado final. "Fue muy generoso, me dijo: 'tú escribe lo que quieras, con libertad, que no te voy a coartar'. Eso le honra, pero es bastante insensato también", ha bromeado Jiménez.

Como en 'Cocaína', la línea de ficción y realidad es difusa y surgen nombres reales de personas, muchos de ellos relacionados con la literatura. "Con ese primer libro hubo algún escritor, algún periodista y alguna persona cercana a la que no le gustó mucho salir, pero no fueron tantas como yo pensaba. Ahí había más resentimiento, ahora estoy en otra fase de mi vida y se nota, hay más respeto y distancia", ha aseverado.

"PARA ESCRIBIR HAY QUE SUFRIR"

Lo mismo ocurre con la figura de Loriga, respecto a la que escribe "siendo bastante correcto". "No me meto en su vida personal, sino que me baso en entrevistas, declaraciones y, sobre todo, en sus libros. Ray ha sido un referente, a veces con menos intensidad porque su obra, como la de todos los escritores, tiene altibajos. Pero es un estímulo para escribir", ha defendido.

Aunque esta novela tiene una parte "bromista", Jiménez ha alertado de que termina por convertirse "en algo serio". "Empezar con la parte ficticia de matar a un escritor te da libertad absoluta para desarrollar lo que te apetezca, pero como suele ocurrir con cualquier cosa que tenga que ver con la literatura, termina por ser algo más potente", ha aseverado.

Así, en 'Las dos muertes de Ray Loriga' flota la idea "quizás un poco romántica de sufrimiento" a la hora de escribir. "Ya lo dijo Dostoievski: 'para ser escritor hay que sufrir'. Lo que pasa es que llegas a un punto en que igual lo tomas demasiado en serio, y por eso intento hacer contrapeso con el juego del doble y la muerte", ha ironizado.

TRABAJAR PARA "SOBREVIVIR"

Precisamente, una de las partes de la novela que tiene que ver con la realidad es el trabajo del autor en un restaurante porque "hace falta un sueldo para vivir". "Los escritores tienen las mismas dificultades que cualquier persona, yo me siento afortunado porque tengo una salida vocacional y se podría decir que trabajo para sobrevivir y escribo para vivir", ha apuntado.

De hecho, asegura que seguirá con esta "apuesta por ser escritor y ver hasta dónde se puede llegar". Por el momento, ya tiene un nuevo proyecto en el que abandonará la autoficción para pasar a la "ficción pura" y la editorial Galaxia Gutenberg se ha interesado en su libro de cuentos 'La vida privada de los héroes'.