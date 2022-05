David Lagercrantz (ex saga Millenium): "Lisbeth Salander era una mujer demasiado chula"

MADRID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El escritor David Lagercrantz, continuador de la saga Millenium a la muerte de Stieg Larsson, se ha pasado a las historias de detectives y thriller policíaco con su nueva novela 'Obscuritas' (Destino), asegurando que ya "añoraba otro tipo de personaje" y que la protagonista Lisbeth Salander "era una mujer demasiado chula".

No obstante, Lagercrantz, que ha presentado su nuevo trabajo en Madrid durante la Feria del Libro, reconoce que el personaje de Salander será "eterno" en la literatura, comparándolo con otras sagas como por ejemplo la de James Bond, y cree que Larsson será leído "por mucho tiempo".

"Estoy de acuerdo en que haber participado en esa continuación ha sido un win-win para todos, a pesar de haber pasado esa terrible tormenta mediática", ha apuntado el autor sueco, quien recuerda cómo cuando se anunció que iba a continuar con 'Millennium', los periódicos llevaban su caso "a portada y hablaban constantemente, a pesar de haber por ejemplo una crisis de refugiados en Siria".

"'Millenium fue el reto y el desafío de mi vida, algo tremendo, y hubo momentos en los que llegué a dudar si sobreviviría a ello. Pero estoy feliz de haber participado. Quizás lo único triste de todo esto es el conflicto que hay entre los herederos y su exmujer", ha lamentado el autor de la biografía de Zlatan Ibrahimovic.

LA TORTURA Y LAS DROGAS

'Obscuritas' es la respuesta literaria de un escritor que "empezaba a añorar otro tipo de personajes". Como respuesta, los detectives Hans Rekke y Micaela Vargas tratan de resolver en el año 2003 una serie de muertes que incluso lleva a sus protagonistas a las torturas estadounidenses durante la guerra de Afganistán.

"Quería unos personajes más frágiles que Salander, que se pudieran romper por dentro y con una psicología más delicada", ha asegurado el autor, quien reconoce la influencia de Sherlock Holmes en esta obra. Incluso, Rekke tiene una adición a los opiáceos, debido a una bipolaridad.

"Todo el mundo que ha ido de un extremo a otro en los estados emocionales y ha tomado drogas sabe que hay una experiencia radical de percibir el mundo: cuando estás maníaco parece que el mundo es un constante cambio mientras que depresivo es como si se te tapara la vista. Así uno no sabe si Rekke está loco, deprimido o eufórico", ha señalado.

Precisamente, es esa 'oscuridad' de su personaje la que da título al libro y que va asociada en cierta manera con la tortura, ya sea física o mental. "Hay una cosa que me quedó bastante clara con la tortura, y es que es algo completamente inútil. La persona que tortura no va a obtener la verdad, sino lo que quiere escuchar, y eso es lo que pasó en Guantánamo: se dieron cuenta de que tenían mucha información que no servía para nada", ha alertado.

IRAK Y LA GUERRA MUNDIAL

Lagercrantz pone a los atentados del 11-S como el inicio del mundo "unido" que se vivía a principios del siglo. "Veo la guerra de Irak como la I Guerra Mundial del siglo XXI y como el punto de partida de todo lo que ocurre ahora. La actuación de Estados Unidos fue desoladora y devastadora y responder con violaciones de derechos humanos a esos ataques fue terrible", ha señalado.

Desde entonces, han surgido "consecuencias nefastas como la extrema derecha, el Brexit o Trump", que le han hecho perder cierta esperanza de cara a los próximos años. "Es muy difícil ser optimista, se ha creado una estrategia de desinformación --muchas veces desde Rusia-- para generar grietas y lo han conseguido. La situación actual me da escalofríos porque puede ir a peor", ha alertado.

Para este nuevo libro, Lagercrantz adelanta que ya tienen vendidos derechos para una producción audiovisual, aunque sin especificar si será película o serie. En cualquier caso, ha recordado que no salió contento de la adaptación al cine de 'Lo que no te mata te hace más fuerte' --"he aprendido a no confiar en las personas de Hollywood por muy 'cool' que parezcan", ha concluido--.