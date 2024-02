David Safier publica 'Mientras estemos vivos', una historia de amor en el Holocausto: "En Alemania hay partidos nazis"

MADRID, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El escritor David Safier, quien publica en España su novela 'Mientras estemos vivos' (Seix Barral), considera que en la Alemania actual "existen partidos realmente nazis", poniendo como ejemplo a Alternativa para Alemania (AFD en sus siglas en alemán), que además cuentan con cierto respaldo popular.

"Ese partido, el AFD, en algunas encuestas tienen un 20% de apoyo y en algunos estados federados es el partido más fuerte. Y son partidos nazis, no es que solo sea un populismo, no: realmente, están en contra de todos los que no sean realmente alemanes", ha lamentado el autor de 'Maldito karma'.

En 'Mientras estemos vivos', Safier recupera sus memorias familiares para hablar de una relación de amor entre un judío vienés cuya familia murió durante el Holocausto nazi y una joven viuda de Bremen. El propio autor ha reconocido que es una historia inspirada en sus progenitores.

Sin renunciar al humor como en títulos anteriores, Safier construye esta historia de la que se pueden extraer "lecciones obvias" para el presente. "Los populistas de derechas y los nazis reciben cada vez más votos, algo horrible que creo se debe a que no contamos las historias que deberíamos contar", ha señalado.

En este sentido, Safier ha defendido historias en las que se hable "de lo que une", u otras como las de la Biblia en las que "se habla de que "no trates al prójimo como no quieres que te traten a ti". Parece que la gente solo ve lo negativo en el mundo y los autores tenemos la tarea de contar las cosas positivas", ha destacado.

Para Safier, esto ocurre no solo en la novela, sino también en series de televisión o películas, donde apuesta por "mostrar el potencial positivo de las personas". "A menudo nos contamos lo malo que es todo, lo malos que son los demás y lo ves en la televisión, con series muy oscuras protagonizadas por asesinos en serie", ha lamentado.

El autor alemán entiende que el problema en el arte hoy en día viene del reflejo que ofrece de las personas en una sociedad combativa. "Esa sociedad no se suele perdonar las debilidades, el más fuerte gana y no se buscan ni compromisos ni consensos, lo que tenemos en común", ha alertado.

"Lo que se busca es decir 'mira, tú eres diferente a mí', o 'yo soy esto', en lugar de buscar un punto donde encontrarse y ser similares. "Porque los seres humanos somos similares, al final todos queremos lo mismo: vivir en paz, tener una buena vida y poder reírse con sus amigos", ha concluido, poniendo como ejemplos algunos de sus títulos como el ya citado 'Maldito karma', 'Mientras estemos vivos' o 'Jesús me quiere'.