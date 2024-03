Henar Álvarez presenta su libro 'Ansia': "Siento que muchos hombres no quieren competir con las mujeres"

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cómica y guionista Henar Álvarez estrena su segundo libro, 'Ansia', en el que retrata, entre otras cuestiones, la masculinidad "herida" o el reaccionarismo frente al feminismo, y cree que "muchos hombres" no quieren "competir" con mujeres porque, si pierden, "lo ven como una humillación", según ha afirmado en una entrevista para Europa Press.

"Una cosa que está presente en la historia es que cada vez que hay un avance social, siempre hay una reacción, eso es así, no sólo con el feminismo, con cualquier movimiento social y es así desde tiempos inmemoriales. Pero, sí siento que los hombres, muchos, no todos, no quieren competir con las mujeres, porque que una mujer les gane en algo lo ven como una humillación. Perder contra otro hombre forma parte del juego, pero perder contra una mujer lo ven humillante", ha añadido Álvarez.

Aunque la humorista publicó en 2020 'La mala leche', una ficción gráfica, 'Ansia' es su primera novela y en ella introduce, a través de una mujer en la treintena llena de insatisfacción amorosa, temas actuales como las relaciones de poder, la presión a la que se ven sometidas las mujeres por sentirse siempre jóvenes o el uso de la medicina estética para conseguir aprobación masculina.

En ese sentido, Álvarez considera que, actualmente, la presión estética se presenta en nuevas formas, pero "siempre" es una manera de que las mujeres estén "ocupadas" y no estén pensando en "lo realmente importante".

"La presión estética de las mujeres ha estado siempre. Lo que sí que creo es que cada vez se nos presentan con nuevas formas, cuando yo tenía 13-14 años era la anorexia y la bulimia lo que estaba a la orden del día, ahora creo que es el 'botox' y el ácido hialurónico. Siempre están buscando una manera de que estemos pensando en mantenernos guapas y así nos tienen ocupadas, y no estamos pensando en lo realmente importante", ha apuntado la humorista.

Por eso, al ser preguntada por la medicina estética y si esta "empodera", Álvarez considera que "cualquier cosa" que tenga que ver con el cuerpo, y que las mujeres lo consuman "masivamente" es "sospechoso".

EL MUNDO DEL PODCAST, "UNA OASIS" PARA LAS MUJERES

Además de guionista y humorista, Henar Álvarez ha colaborado en podcast como 'Estirando el chicle' y 'Late Xou con Marc Giró' y presenta 'Buenismo bien' o '2 rubias muy legales', por eso siente que el mundo del podcast es "un oasis" en el que no hay problemas de falta de proyectos o público para las mujeres.

"El mundo del podcast, sí lo siento como que somos una pequeña isla Amazonas, que nosotras nos lo hemos cocinado y nos lo hemos comido. Siento que es un oasis en el que no hay problemas de que nos cojan los proyectos o de tener público que quiera escucharnos, ha sido una cosa que se ha ido trabajando", ha señalado Álvarez.

Así, la humorista reivindica la cultura realizada por mujeres que "hablen de su experiencia vital" y desde su punto de vista, ya que considera que "la cultura genera pensamiento", que es "un arma muy poderosa".

"En general, es importante que haya mujeres creadoras, creando cultura desde su punto de vista y hablando del mundo y de su experiencia vital, desde su prisma. Y no desde lo que otros creen que es el prisma de una mujer, que no tiene nada que ver. Creo sinceramente que la cultura genera pensamiento y que creo que es una arma muy poderosa para cambiar las cosas, porque se llega a muchos sitios, se puede ver que hay otra forma en la que se puede llegar", ha reflexionado la 'podcaster'.

Además, Álvarez considera que la cultura hecha por mujeres, desde "un punto real" que no tenga nada que ver con el de "los roles" que se intentan imponer, permite que las personas no se sientan solas o "tan bicho raro".