'El héroe del monopatín' narra cómo Ignacio Echeverría salvó vidas en el atentado de Londres sin contar con superpoderes

El libro 'El héroe del monopatín' (Palabra), escrito por Julia Moreno y Javier Segura, narra la historia de Ignacio Echeverría, el español asesinado en el atentado yihadista de Londres de 2017 cuando intervino para defender a otras personas que estaban siendo atacadas por los terroristas.

"Los héroes no tienen por qué contar con habilidades extraordinarias como acostumbramos a ver en los personajes de ficción. Aún sin contar con superpoderes se pueden lograr hazañas fuera de lo común", señala la sinopsis de la obra.

En junio de 2017, el español Ignacio Echeverría, que en ese momento se encontraba residiendo en Londres, sabía que algo peligroso estaba ocurriendo en el Puente de Londres. Mientras todo el mundo huía, en medio del caos y con su monopatín como única defensa, se adentró a contracorriente hasta la escena de un atentado terrorista llevado por el instinto de ayudar al prójimo.

En este libro, el lector descubrirá cómo desde la sencillez de una vida normal se pueden hacer obras que cambien (y que salven) la vida de otros. Porque Ignacio era una persona que amaba su vida, pero que amaba por igual la vida de su prójimo; ese prójimo al que tuvo el valor de salvar aquel día en el Puente de Londres, a costa de su muerte.

"Ignacio, desde muy temprana edad fue capaz de distinguir lo que estaba bien y lo que no. Una de las razones de su halo era, precisamente, el no mostrarse impasible ni indiferente ante la injusticia. No entendía el silencio ante un agravio y él siempre fue voz para que las quejas de otros no quedaran impunes", refleja uno de los párrafos de la obra.

El libro narra la vida de Ignacio Echeverría con el propósito de hacer entender que, desde la sencillez de quien una tarde está dando un paseo con un amigo, se pueden llevar a cabo obras que cambian, y salvan, a los demás, y que el valor y el altruismo pueden llegar a ser más poderosos que cualquier arma.

La obra arranca con un prólogo firmado por los padres del joven español asesinado en Londres. "Tenemos la esperanza de que esta lectura ayude a conocer mejor a Ignacio y a ser mejores ellos mismos al saber que también pueden comportarse como se comportó Ignacio, que cualquiera podría si pone el empeño necesario en forjarse y ser mejor", relatan.