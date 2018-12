El historiador Martínez Laínez publica 'La Senda de los Tercios II': "La historia reflejará que somos un país dividido"

Publicado 07/12/2018 17:05:12 CET

El historiador y escritor barcelonés Fernando Martínez Laínez, que acaba de publicar la segunda entrega de la saga 'La Senda de los Tercios', 'La Batalla', editorial Penguin Random House, ha afirmado que la historia reflejará que España es un país "excesivamente dividido, muy tribalista y con una tendencia cainita muy acentuada".

Asimismo, ha indicado que España está "entrando en una Guerra Fría Civil". "La situación no es demasiado halagüeña. Yo creo que España está entrando en una especie de Guerra Fría Civil, con movimientos claramente separatistas cuyo futuro no presagia nada bueno. La historia está constantemente en movimiento y todo puede cambiar para bien o para mal", ha añadido el escritor.

En este sentido, ha valorado la posición de España respecto al resto de países en lo que se refiere a la hegemonía mundial. "No somos una Gran Potencia. España desempeña un papel modesto frente al juego de las grandes potencias mundiales que están decidiendo la suerte del mundo en escuadrones militares y estratégicos. Estamos integrados en una Unión Europea que desde el punto de vista militar tampoco tiene mucho que decir. Está flotando en el Maremagnum mundial y en el que se avecina", ha apostillado

Además, considera que "no hay ninguna razón" que pueda asegurar que "no va a haber una III Guerra Mundial". Sin embargo, sostiene que lo único seguro es que "el futuro siempre cambia" por lo que no quiere "ejercer de pitoniso".

En su nuevo libro, Martínez Laínez continúa con la historia novelada de una de las contiendas que marcó el destino de Europa, la gran batalla de Nordlingen, ya que, fue una "Guerra Mundial", donde "la victoria o la derrota eran decisivas para el transcurso de la historia".

"Es la primera Guerra Mundial de Europa. En ella combatía La Corona Hispana, los luteranos alemanes, Inglaterra, los holandeses, los Habsburgo, los suecos... era una Guerra Mundial. Las consecuencias desde el punto de vista de la victoria o la derrota eran decisivas para el curso de la historia", ha asegurado Laínez.

En ella, concurrió uno de los ejércitos "más importantes de todos los tiempos", los Tercios de Flandes, un ejército "que marcó un hito" en la historia militar universal.

"Eran unidades militares de élite, el brazo armado de La Corona hispana y una fuerza de acción que se movía a través de mar y tierra y que desempeñó un papel muy importante porque eran el núcleo de la potencia militar hispana. A través de ellos se articulaba el organigrama militar básico de La Corona hispana", ha afirmado.

Además, eran "tropas voluntarias que respondían a un sentimiento" sin ser mercenarios. "Eran letales por su eficacia demoledora. Tanto por sus técnicas muy avanzadas para la época, como por su manera de combatir y el decidido empeño por el que arrasaban cualquier tipo de batalla. Eran unidades militares muy bien entrenadas que tenían efectos letales sobre el enemigo, lo mismo que ocurría con las legiones romanas", ha comparado el escritor.

El resultado de esta contienda no fue favorable para España, a pesar de que "estuvo a punto de vencer" y el motivo no fue otro que el "golpe demoledor" que asestó Francia al país, así como las rebeliones de Portugal y Cataluña. "Se perdió, pero si hubiera ganado, el curso de la historia en Europa se hubiera modificado radicalmente", asegura.

Asediada por sus enemigos, las cosas van de mal en peor para la monarquía católica y el imperio hispano. En un esfuerzo titánico por enderezar la situación, el gobierno español, encabezado por el conde duque de Olivares, decide enviar a Flandes al cardenal infante don Fernando de Austria, hermano del rey Felipe IV, que al frente de un gran ejército deberá recorrer el norte de Italia y Alemania hasta llegar a Bruselas.

"Fernando de Austria es el pilar fundamental de esta historia. Un pilar de una dimensión histórica amplísima que en España ha quedado relegado al olvido. Tanto por sus dotes políticas como desde el punto de vista de su talento militar, hubiera sido una figura muy relevante de la historia de España. Su capacidad era muy superior a la de su hermano Felipe IV, seguramente hubiera sido mejor rey en un momento tan decisivo como era el de esa época, cuando la potencia española empezaba a dar muestras de agotamiento. Luego está la fatalidad de que murió envenenado joven en los Países Bajos. España perdió una figura de primer orden", ha subrayado.

Esta segunda entrega forma parte de la trilogía 'La Senda de los Tercios' que, tras reflejar el "ocaso político y militar de La Corona hispana y la Monarquía Católica", la que la tercera parte contará, según vaticina el historiador, "una batalla importante que marque el declive de los Tercios a mediados del siglo XVII".