Ida Vitale comienza la semana cervantina: "La escuela debería obligar a leer antes 'El Quijote' y explicarlo"

La poeta uruguaya Ida Vitale ha dado el pistoletazo de salida este lunes 22 de abril a la semana cervantina con un encuentro en la Biblioteca Nacional en el que ha reclamado que las escuelas "obliguen a leer antes" 'El Quijote'.

"Habría que obligar a leerlo antes y explicarlo, porque es un breviario para la vida: está todo ahí", ha defendido la escritora, Premio Cervantes 2018, quien cree que su obra está vinculada a la del autor de 'El Quijote' por "el buen humor".

En esta misma línea, ha insistido en la necesidad de reforzar la lectura en los planes de estudio y que no "cambien de cuando en cuando" en función de los Gobiernos. "A veces las lecturas no dan lo que tienen que dar en el momento que se leen, pero, ¿cuántos libros enormes nos llegan tarde? No todo tiene que ser Dickens o Verne, hay mucho para elegir", ha añadido.

Vitale ha calificado el libro de Cervantes como el de su "vida", un "tratado de psicología" que le sirvió para "escoger a los amigos". "Empecé a buscar a Quijotes y Sanchos: ahora me parece más facil encontrar a Sanchos en vida que a Quijotes", ha apuntado. La poeta ha señalado que solo hay "una palabra tardía que le reclamó el diccionario" en este libro, si bien en el momento no ha sido capaz de recordarla.

La autora ha reconocido ser "un bicho nocturno" y no saber "qué se espera de ella" en esta semana de reconocimientos, en la que está "improvisando". A sus 95 años, ha dejado también un lamento: "¿Por qué no llegó diez años antes este premio, que podría responder mejor?".

"No soy buena improvisadora y estoy improvisando la vida estos días. Esto es abrumador en cuanto a responsabilidad", ha reconocido con buen humor, tras mostrarse "asombrada" por la atención que ha suscitado en los medios de comunicación. "Todavía me asombra tener a tanta gente aquí reunida, ¿pero qué he hecho yo para dar tanto trabajo?", ha preguntado.

Entre los nombres de autores que ha citado, destacan los de Galdós --"me lo he leído entero, incluidos los 'Episodios Nacionales'", ha dicho-- o de Unamuno, aunque siempre "yendo y viniendo constantemente" a la poesía. "Uno puede vivir toda su vida prescindiendo de la poesía, es lo normal, pero yo no", ha indicado.

ENTREGA DE MANUSCRITO DE BERGAMÍN

A la conclusión del acto, se ha dirigido al Instituto Cervantes para depositar en La Caja de las Letras un manuscrito de su 'maestro' José Bergamín, con el que coincidió varios años en Montevideo, titulado 'Crítica trashumante'. La caja en la que lo ha depositado es el número 1191 y se abrirá el dos de noviembre de 2023, coincidiendo con su 100 cumpleaños.

Vitale ha explicado que Bergamín llegó a Montevideo (Uruguay) con la Guerra Civil, tras la muerte de su mujer, y ahí formó un grupo de alumnos que le acompañó día y noche. "No sé ni cómo me quedé con este manuscrito, porque el resto de compañeros tenía su derecho, pero supongo que yo tuve más oportunidades que otros que estaban distraídos", ha ironizado durante el acto de entrega.

"LA CONCIENCIA TRANQUILA"

En cualquier caso, ha destacado la fragilidad del papel --"lo miraba con mucho cuidado"-- y ha agradecido a España "la oportunidad" de quedarse con la "conciencia tranquila", depositando en la caja el manuscrito. "Ahora sé que lo he tenido todos estos años para entregarlo acá", ha concluido.

El manuscrito de 'Crítica trashumante' tiene dibujos y correcciones del propio Bergamín. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha leído antes de la entrega el poema 'Mi homenaje', de Vitale, y ha celebrado que, por primera vez bajo su dirección, le toca "recibir en suerte" a una poeta. "Hoy es un día especial", ha admitido.