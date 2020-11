Isabel García, Premio Nacional de Traducción: "Se publica mucho y los libros pasan desapercibidos"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La docente universitaria Isabel García, Premio Nacional de Traducción por 'Siempre la misma nieve y siempre el mismo tío' (Siruela) de Herta Müller, ha reconocido que la autora rumano-alemana --premio Nobel de Literatura en 2009-- es "poco leída" en España, aunque esta situación pueda deberse a que "se publica mucho y los libros pasan desapercibidos".

"Es verdad que, de la literatura alemana, siempre es conocido lo mismo: Zweig o Joseph Roth. En el caso de Müller, no es una lectura facilísima, no es un 'best-seller' y no narra un mundo feliz. Hay que saber entrar en este mundo de imágenes y elementos un poco surrealistas, no es una cosa que te puedas llevar en el metro", ha bromeado en declaraciones a Europa Press la traductora.

De hecho, García sí está de acuerdo con el jurado en que traducir este libro ha sido "un reto". "Usa un lenguaje muy especial, lleno de metáforas, y hay que conocer muy bien todo el trasfondo, aunque en mi caso es el quinto llibro suyo que he traducido. La diferencia es que aquí recoge textos de otros autores y los describe y comenta, y a veces una se encontraba con que había que traducir un poema experimental", ha señalado.

En cualquier caso, en lo respecta a Müller, García ha resaltado que se trata de una autora que le resulta "fascinante". "La admiro como persona y por su postura ética e idea de escritura. Me encanta cómo escribe, con un estilo muy creativo, descarnado y muy desnudo", ha añadido.

García ha lamentado que, en el caso de los traductores, la situación es "complicada" debido a las bajas tarifas que cobran por su labor. "En el trato al autor, la cosa ha mejorado, pero no así en las condiciones económicas. Siguen siendo las mismas tarifas de hace 15 años. Pero creo que esto es algo que le pasa a toda la cultura en general, que nunca está en el primer plano", ha criticado.

La traductora ha comentado con humor que espera darse "un capricho" con la dotación económica del premio --20.000 euros--, aunque "una cosa discreta". "Tengo un coche viejo y a lo mejor me compro uno mejor. En cuanto se pueda, lo celebraré", ha concluido con humor.