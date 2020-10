Javier de Isusi, Premio Nacional del Cómic 2020: "Desde hace unos 30 o 40 años, estamos en la precariedad continua"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Javier de Isusi, que ha sido galardonado con el Premio Nacional del Cómic 2020 por la obra 'La divina comedia de Oscar Wilde (Astiberri)', ha afirmado este jueves que el sector del cómic "nunca ha estado boyante".

"Desde hace unos 30 o 40 años estamos en la precariedad continua", ha indicado Javier de Isusi en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que, para él como autor, la crisis derivada de la pandemia de la Covid-19 no ha comportado "cambios". "Yo he seguido trabajando igual, igual", ha subrayado.

En este sentido, el autor ha apuntado que el coronavirus ha afectado "mucho" a las librerías, algunas de ellas, incluso "han tenido que cerrar" sus puertas. "Necesitamos que todo esté engrasado. Los autores, la editoriales, las distribuidoras y las librerías. Todo tiene que funcionar", ha señalado, para después comentar que, en general, los autores han seguido creando.

De Isusi, que está a punto de publicar un nuevo cómic el próximo mes de noviembre, ha asegurado que no se esperaba ser premiado con el galardón que concede el Ministerio de Cultura y Deporte, y que está dotado con 20.000 euros. No obstante, ha confesado: "Sí pensaba que de todos los libros que he hecho, si había uno que podía ser premiable era este".

"Pero bueno, de ahí a esperártelo hay un trecho largo porque somos muchos autores y son muchos los libros", ha manifestado el autor de 'La divina comedia de Oscar Wilde', que le ha llevado casi cinco años de trabajo.

Preguntado sobre qué supone para un artista de su trayectoria ser reconocido con un Premio Nacional, Javier de Isusi ha destacado "el nivel de proyección que tiene" este galardón y la "visibilidad" que te otorga recibirlo.

Finalmente, ha explicado que la dotación económica le servirá para afrontar el próximo cómic "de una manera más holgada". "Esto nos da un respiro para poder afrontar el próximo cómic que haga con cierta tranquilidad porque es un proceso muy largo. La historia, la argumentación, el guión", ha concluido.