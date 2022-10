Javier Marías revive un 'boom' en Europa con reediciones de varias de sus obras

FRANKFURT, 21 Oct. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Eduardo Blanco) -

La figura de Javier Marías, fallecido hace un mes, está experimentando un 'resurgir' literario en Europa con varios países que han anunciado ya reediciones de varias de sus principales obras, tal y como ha adelantado la agente del autor, María Lynch, coincidiendo con el homenaje al escritor en la Feria del Libro de Frankfurt.

Las obras de Marías han sido traducidas a 46 lenguajes en 59 países y más de 9 millones de copias de sus libros se han vendido en todo el mundo. De esas ventas, 2,3 millones corresponden a 'Corazón tan blanco' y 1,2 millones a 'Mañana en la batalla piensa en mí', publicadas en España por Alfaguara.

Una de las publicaciones previstas para los próximos meses será la de 'Los dominios del lobo', la primera novela de Marías que vio la luz hace 50 años, que tendrá una reedición en Lisboa, de la mano también de un homenaje que habrá para el autor en el país luso.

En Holanda, se está preparando el lanzamiento de 'Tu rostro mañana' en un solo volumen, mientras que en Francia la editorial Gallimard ha adelantado a este próximo diciembre el lanzamiento de 'Tomas Nevinson' en francés, inicialmente previsto para el próximo año.

"La historia de Javier Marías en Francias es una larga conquista: empezó con 'Corazón tan blanco' y en diciembre sacamos 'Tomas Nevinson'. Y estoy seguro de que, viendo los resultados con 'Berta Isla', este lanzamiento nos va a permitir conquistar más al público francés", ha señalado Gustavo Gallardo, de Gallimard --editor de Marías durante 25 años--.

"La obra de Marías llegó a Gallimard a finales de los años 90 y nosotros estábamos muy dispuestos a acogerle", ha recordado Gallardo, quien ha lamentado no obstante que en Francia no surgiera una figura como la de Marcel Reich-Ranicki, el crítico alemán que respaldó sus pasos en el país teutón. "Tuvimos a Pivot, pero no se interesó como Raniciki", ha indicado.

"Me acuerdo muy bien en los años 90 que todo el mundo comenzó a leer 'Corazón tan blanco' y eso fue un fenómeno increíble en Alemania. En esa época había cosas muy importantes, experimentales y nuevas, pero 'Corazon tan blanco' fue capaz de captar el espíritu universal en sus libros", ha recordado Roland Spahr, su editor alemán.

En una mesa redonda celebrada en Frankfurt, el periodista Paul Ingendaay ha definido a Marías como alguien "aislado en su pensamiento y en su escritura, pero también amigo, fumador y gran escritor". Su traductora en alemán, Susanne Lange, ha recordado con humor la dificultad de contactar con Marías, alguien que renunciaba a las nuevas tecnologías.

"Era bastante complicado y la primera vez que hablé con él, tuve que enviar un mail a su secretaria y ella se lo pasó por fax. Parecía complicado, pero tenías una comunicación fluida. Recuerdo que le interesaban mucho los dudas de traducciones y discutíamos sobre citas de Shakespeare", ha concluido.