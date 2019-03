José Luis Gil Soto presenta 'Madera de savia azul': "Echamos de menos el sentido de Estado, que prime el sentido común"

Publicado 26/03/2019 19:47:03 CET

El escritor José Luis Gil Soto presenta 'Madera de savia azul' (Ediciones B), su cuarta novela escrita como una "fantasía histórica hecha con retazos de momentos que ya han pasado o que pueden pasar". "En nuestra sociedad echamos de menos el sentido de Estado, que prime el sentido común y de eso va la historia", ha señalado el autor en rueda de prensa en Madrid.

"Todas las naciones han tenido ese punto en común de tener una figura histórica capaz de salvar a un pueblo, héroes anónimos que hacen más por el pueblo que sus propios gobernantes, incluso a costa de su propia vida", ha indicado el escritor.

En este sentido, plantea una leyenda épica retratada en una Edad Media "inventada pero posible", descontextualizada y politeista, caracterizada por un paisaje de miseria y hambruna. "Este ambiente ayuda a definir el instinto de supervivencia de los protagonistas similares a los de nuestra sociedad", ha agregado el autor.

Así, la novela reflexiona sobre grandes conflictos de la humanidad como el éxodo o la destrucción de las ciudades. "Las sociedades repetimos nuestros patrones, seguimos igual, estamos más avanzados pero el hombre no ha avanzado tanto como su propia sociedad", ha dicho al respecto.

El detonante de la historia es el momento en el que el protagonista, Bertrand de Lis, pierde a su hijo de cuatro años. "Esto es real, yo viví una vez que fui a una romería como a un padre se le perdía el hijo, luego lo encontraron pero no podía dejar de pensar sobre los cambios de la vida y los giros del destino", ha explicado Gil Soto, también autor de 'La traición del Rey' (2008), 'La colina de las piedras blancas' (2010) y 'La dama de Saigón' (2015).

Después de estas tres novelas históricas, Gil Soto publica su primer libro de ficción pero sin alejarse del género histórico. "Me ha servido mucho la cronología y la investigación que tenía desde los primeros libros, y está novela ha sido muy fácil, quería que cuando la leyeran también aprendieras de historia, enseñarles algo", ha dicho Gil Soto, ingeniero y humanista de profesión, pero un apasionado por la historia.

El autor ha subrayado que su escritura ha implicado una "importante investigación y documentación para hacer creíbles los hechos". "Al final se trata de un carpintero de los blancos, que significa que construían estructuras, y si no me documento no se cree cómo han creado todo", ha dicho, al tiempo que ha confesado que los libros de Ken Follet y de Miguel Delibes han sido lecturas importantes para el desarrollo de la historia.

"Yo soy del medio rural y me identifico con 'El camino' de Delibes o con historias como Anna Karenina, porque las sensaciones que expresan y que reciben los personajes cuando se mezclan con la naturaleza me inspiran, ese contacto con la novela realista del siglo XIX está presente en el libro", ha añadido.

"VALORAR LA HISTORIA"

Por otra parte, el autor ha señalado que en la novela "no hay elementos reales de la historia actual" y que "no es necesario caer en esto para que la novela sea creíble".

En relación a las similitudes entre la realidad y la ficción, ha sentenciado que "no se puede valorar la historia con ojos de hoy".

CARTA DE LÓPEZ OBRADOR

Preguntado por la solicitud que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le ha hecho al Rey sobre disculparse por la colonización de América, Gil Soto ha dicho que "debería ir AMLO en representación de los aztecas y una delegación de Castilla para pedirse perdón mutuamente, porque la España de entonces no es la que existe ahora".

"En aquel momento cambiaban las fronteras constantemente, no se puede analizar ese momento histórico desde nuestra actualidad", ha concluido el autor.