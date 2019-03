Karina Sainz Borgo publica una historia sobre migración y supervivencia: "Maduro como vecino es bastante peligroso"

Publicado 15/03/2019 15:48:36 CET

La periodista venezolana Karina Sainz Borgo presenta 'La hija de la española' (Lumen), la novela que con una semana de publicación ha sido editada cuatro veces y vendida a 22 países, una historia de ficción sobre "la supervivencia y sobre el drama de Venezuela, cuya reconstrucción no será fácil". "Tener el régimen de (Nicolás) Maduro como vecino es bastante peligroso. Ya han destruido un país entero, la cosa es que no se derrame más", ha reflexionado la autora en entrevista con Europa Press.

"El Gobierno de Pedro Sánchez ha actuado con una incomparecencia dolorosa para Venezuela, que está en un punto muy grave, y se ha convertido en un problema de orden doméstico, regional. Evidentemente creo que tener al régimen como vecino es bastante peligroso. Ya han destruido un país entero, la cosa es que no se derrame más", ha subrayado la escritora.

Preguntada sobre este asunto, Sainz ha señalado que, en España, la crisis del país sudamericano "se ha politizado y se ha utilizado como un arma política en clave local, dentro del debate político y electoral porque siempre va a dar rédito".

"La novela toca la fibra de la relación entre España y Venezuela, donde el mar ha supuesto un adiós que siempre atraviesa a la gente, especialmente para un generación que tras la Guerra Civil no volvió, y dos generaciones más tardes, los hijos y nietos de aquellos que adoptaron a Venezuela como suya se han tenido que venir en circunstancias homologables a las de sus abuelos", ha aseverado Sainz quien no pretende hacer "un panfleto político" sino una "historia universal que cuenta el drama venezolano desde el dolor con belleza, violencia y calidad literaria".

En la historia, Adelaida Falcón muere y su hija, otra Adelaida, debe hacerse cargo del cadáver en una ciudad marcada por la violencia. Poco después pierde su casa por órdenes de La Mariscala y debe abandonar el país como sea y conseguir un pasaporte español. El documento llega a su destino gracias a Aurora Peralta, a quien todos llaman 'La hija de la española', quien también ha muerto.

En este sentido, Sainz ha indicado que la novela "puede ser considerada un testimonio con valor literario, un historia de supervivencia, sobre la migración y sobre esas personas expulsadas por la saciedad de la violencia y que no tienen posibilidad de elección porque no tienes agua, alimentos o luz".

El libro ha sido lanzado en el momento en que Venezuela ha sufrido el corte eléctrico más grande registrado en América, en el que quedaron sin luz los 23 estados del país, lo que Sainz ha descrito como una "casualidad" porque "con el libro han pasado cosas muy extrañas". "Tuvimos que adelantar la publicación porque los alemanes, italianos y franceses empezaron a decir que el libro les fascinaba, en la Feria de Frankfurt arrasó en octubre y sale con esta tragedia del apagón", ha señalado sobre una historia que solo llegará a Venezuela en formato e-book.

LA FUERZA FEMENINA

Preguntada por la presencia femenina en la novela, Sainz ha explicado que "el fuerte espíritu femenino y la ausencia del hombre es deliberado, a propósito" y ha señalado que, aunque emigró en 2012 "expulsada por el país", no es ella la protagonista. "Adelaida es la síntesis de muchos personajes tipos, casi todas mujeres, de todas las madres y familias de clase media, gente que no necesariamente se pliega e intenta resistir".

Así, el personaje de La Mariscala es una alegoría del poder y la madre es una alegoría de la patria, "todos son fantasmagorías, ficción".

"La nuestra es una sociedad matricéntrica que gira alrededor de las mujeres, como grandes focos de poder y que al mismo tiempo son las grandes derrotadas porque son las que salen a pelear en esta clase media ilustrada, siguen siendo las madres los motores de progreso y de la modernidad que está representada en las mujeres", ha dicho.

En esta línea, ha apostillado que "los personajes duraderos siempre son mujeres y los hombres siempre son como militares a caballo". "Las mujeres me daban más oportunidad para contar más cosas, de las taras de esa sociedad en la que crece Adelaida que es muy violenta y muy frívola", ha indicado.

La periodista trabaja actualmente en su próxima novela que " será un libro duro también". "A mí me gustan las cosas terribles y hermosas al mismo tiempo, violentas y hermosas, que puedan transformarse. Yo nací en un sitio donde hasta las flores depredan, donde todo es violento y lo hermoso mata, y eso no me lo voy a poder quitar de encima nunca", ha concluido.