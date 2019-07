Luis Alberto de Cuenca asegura que propuso crear el Premio Nacional del Cómic pero que Calvo "se llevó las mieles"

Publicado 18/07/2019 14:50:20 CET

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Premio Nacional de Poesía Luis Alberto de Cuenca ha desvelado este jueves que durante su etapa como secretario de Estado de Cultura en el segundo Gobierno de Aznar sugirió crear el Premio Nacional del Cómic, aunque la idea no prosperó por no contar con el apoyo de la entonces ministra de Cultura y Deporte, Pilar del Castillo.

"Yo no pude, cuanto estuve en política, crear el Premio Nacional del Cómic porque no me dejó mi superior, cosa que digo ahora en público y la verdad es que me molestó mucho", ha revelado el poeta durante su intervención en una charla sobre 'Poesía y cómic' en el marco de los Cursos de Verano de El Escorial.

Según ha asegurado, a Pilar del Castillo "no le pareció oportuno en ese momento" impulsar un premio de ese tipo porque su departamento ya había otorgado, por iniciativa del poeta, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes a los creadores de cómics Miguel Quesada, Francisco Ibáñez y Carlos Giménez.

"Simplemente fue una cosa de oportunidad --ha indicado--. Con lo de la Medalla de Oro a las Bellas Artes el cómic había quedado premiado en ese momento, pero no hubo oposición en absoluto de la entonces ministra".

El galardón fue finalmente aprobado en 2007 por la actual vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que entonces era ministra de Cultura con el primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. "Luego Carmen Calvo se llevó las mieles" del mérito, según ha bromeado el poeta.