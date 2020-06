Luis García Montero: "Identificar a Cervantes con cualquier tipo de racismo es propio de desorientados"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, ha calificado de "disparate absoluto exigir cuentas" al escritor español Miguel de Cervantes y considera de "desorientados" identificar al autor "con cualquier tipo de racismo", tal y como ha ocurrido en San Francisco con las pintadas a una estatua del creador de 'El Quijote'.

"Lo digo para cualquier tipo de personaje histórico, que no se puede sacar de su tiempo. Si además esto se aplica a Cervantes, me parece un disparate absoluto: fue el gran inventor de la libertad moderna en la cultura española e identificarlo con cualquier tipo de intolerancia o racismo es propio de desorientados", ha explicado en declaraciones a Europa Press el director de la institución.

En este sentido, ha criticado el "ponerse ahora a exigir cuentas a señores del siglo XVI o XVII" conociendo lo que ha pasado en el siglo XX, "habiendo visto las bombas atómicas y los campos de concentración y hasta dónde llega el ser humano con golpes de Estado o dictaduras".

No obstante, ha insistido en ser "prudentes" ante estos actos porque pueden ser "obra de cuatro desnortados" y entiende que no conviene dar mucha dimensión para no mezclar con todo el esfuerzo de la comunidad hispanica por las movilizaciones antirracistas".

"No le doy mucho recorrido a todo esto a no ser que lo aliente gente que quiera desviar la atención sobre el racismo que sí existe ahora en la sociedad norteamericana y que maltrata tanto a los hispanos como a la población de color", ha resaltado, instando a "una reflexión paciente de la realidad".

"Comprendemos los motivos por los que ha habido movilizaciones y las apoyamos, pero a partir de esas movilizaciones legítimas hay gente que mezcla cosas y hace disparates. Al Cervantes lo que nos interesa es defender la lengua española como un medio de cultura democrática que defienda a la comunidad hispana", ha concluido.